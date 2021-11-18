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HEYBELİADA'YI YAKAN SANIĞA 12 YIL HAPİS VE 40 BİN LİRA ADLİ PARA CEZASI - Son Dakika

HEYBELİADA'YI YAKAN SANIĞA 12 YIL HAPİS VE 40 BİN LİRA ADLİ PARA CEZASI

18.11.2021 11:33
HEYBELİADA'YI YAKAN SANIĞA 12 YIL HAPİS VE 40 BİN LİRA ADLİ PARA CEZASI

HEYBELİADA'daki orman yangınına ilişkin yargılanan tutuksuz sanık Sedat Demir "Kasten orman yakma" suçundan 12 yıl hapis ve 40 bin lira adli para cezasına çarptırıldı.

HEYBELİADA'daki orman yangınına ilişkin yargılanan tutuksuz sanık Sedat Demir "Kasten orman yakma" suçundan 12 yıl hapis ve 40 bin lira adli para cezasına çarptırıldı. Sanığın duruşmada olumlu bir tavrının olmadığına kanaat getiren mahkeme cezada takdiri indirim yapmadı.

'SANIK AŞAĞI İÇİNDİĞİ İÇİN NET OLARAK GÖRDÜM'

Heybeliada'da geçtiğimiz yıl 12 Temmuz'da çıkan orman yangınıyla ilgili davanın duruşması Anadolu 9. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görüldü. Duruşmala duruşmaya tutuksuz sanık Sedat Demir'in avukatı katıldı.

Tanık olarak dinlenen Sedat A. ormanda dolaşırken yangını fark ettiğini ve yangının çıktığı yöne yöneldiğini belirterek "Herkesin yangını söndürmek amacıyla yangına doğru ilerlemesine rağmen daha önce teşhisini yaptığım kırmızı şapkalı sanığın yangının ters istikametinde sırt çantası ile bize doğru yaklaştığını gördüm. Sanığın elinde bidon veya başka bir cisim görmedim. Hatta kendi aramızda bu durumun garip olduğundan bahsettik. Çünkü yangının başladığı nokta bizim ilk etapta bulunduğumuz yola 60-70 metre uzaklıkta ve dikey bir alanın üzerindeydik. Sanık ise yangının bulunduğu noktadan çok yakın bir kısımdan aşağıya doğru yani ana yola doğru inmekteydi. Bu alan dikey ve ormanlık olduğu için sanığın orada bulunmasını garipsedik. Bizde yangına doğru çıktığımızda sanık aşağı indiği için net olarak gördüm" ifadelerini kullandı.

MÜTALAADA SANIĞIN ELİNDE ÇIKAN ASETON HATIRLATILDI Cumhuriyet savcısı esas hakkındaki mütalaasında dava sürecinde dinlenen tanıkların sanığın telaşlı ve hızlı bir şekilde yangın yerinden uzaklaşırken gördüklerini belirtti. Sanığın ellerinden alınan 'svap' örneklerinde yanıcı madde olan aseton artıklarının tespit edildiği hatırlatılan mütalaada, yapılan incelemede yangının doğal yollardan çıkmadığının rapor edildiği de hatırlatıldı. Mütalaada sanık Sedat Demir'in "Kasten orman yakmaö suçundan 10 yıldan az olmamak şartıyla hapis cezasıyla cezalandırılmasını istedi.

CEZADA İNDİRİM YAPILMADIDavayı karara bağlayan mahkeme heyeti, sanık Sedat Demir'i "Kasten orman yakma" suçundan 12 yıl hapis ve 40 bin lira adli para cezasına çarptırdı. Mahkeme sanığın savunmasının hakkında yakalama emri düzenlenerek alınabilmiş olmasını ve yargılama sürecinde herhangi bir olumlu davranışının bulunmadığına kanaat getirerek cezada takdiri indirim uygulanmadı.

İDDİANAMEDEN

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, 61 bin 805 metrekare alanı kaplayan ormanın yandığı ve bilirkişi tarafından yapılan incelemeye göre de yangının doğal yollarla çıkmadığı, yangın çıkan ormanlık alanda izmarit, mangal ateşi gibi faktörlere rastlanmadığı, yangının çıkış noktasının tam olarak belirlenemediği anlatıldı. İddianamede sanık Sedat Demir'in "Kasten orman yakma" suçundan 10 yıldan az olmamak üzere hapis cezası ve 10 bin güne kadar adli para cezası ile cezalandırılması talep ediliyordu.

- İstanbul

Para Cezası, Sedat Demir, Heybeliada, Mahkeme, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel HEYBELİADA'YI YAKAN SANIĞA 12 YIL HAPİS VE 40 BİN LİRA ADLİ PARA CEZASI - Son Dakika


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SON DAKİKA: HEYBELİADA'YI YAKAN SANIĞA 12 YIL HAPİS VE 40 BİN LİRA ADLİ PARA CEZASI - Son Dakika
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