Heydar Aliyev vefatının 16. yılında Aliağa'da anıldı

Azerbaycan'ın kurucusu olan ve hayatını kaybeden eski Cumhurbaşkanı Heydar Aliyev, vefatının 16. yılında Aliağa'da anılırken, Azerbaycan Cumhuriyeti Türkiye Büyükelçisi Hazar İbrahim, "TANAP gibi büyük bir projenin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve İlham Aliyev tarafından Edirne'de büyük bir etkinlikle hayata geçirilmiştir. Tüm bu büyük işlerin kökü Heydar Aliyev'e uzanmaktadır" dedi.



Hayatını kaybeden eski Cumhurbaşkanı Heydar Aliyev'in vefatının 16. yılı nedeniyle, İzmir'in Aliağa ilçesinde bir anma programı düzenlendi. Program, Azeri devlet adamının adını taşıyan Heydar Aliyev Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde gerçekleşti.



Saygı duruşu ve Azeri milli marşlarının okunmasıyla başlayan programın açılış konuşmasını Aliağa Heydar Aliyev Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürü Mehmet Sıtkı Arı yaptı. Türkiye ve Azerbaycan'ın birbirlerini her platformda koşulsuz desteklediklerini belirten Arı, "İki ülkenin de kaderi ortaktır. Bir millet iki devlet olarak bunların farkındayız. Dünyadaki gelişmeleri analiz ettiğimizde Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün 'Azerbaycan'ın sevinci bizim sevincimiz, üzüntüsü bizim üzüntümüzdür' felsefesiyle; Azerbaycan'ın Ulu Önderi Heydar Aliyev'in bir millet iki devlet felsefesinin ne kadar derin bir vizyon olduğunu ve bizlere ne kadar büyük bir misyon yüklediğini daha iyi anlıyoruz" dedi.



"Ülkemiz ve bütün Türk dünyası ile iş birliği içerisinde hareket etmiştir"



Heydar Aliyev'in 21. yüzyıla damgasını vurmuş bir lider olduğunu ifade eden Aliağa İlçe Milli Eğitim Müdürü Erdal Bayhan, "Bir millet iki devlet felsefesiyle Türk dünyasının birlik ve dirliği için çalışmış, bu maksatla ülkemiz ve bütün Türk dünyası ile iş birliği içerisinde hareket etmiştir. Türkiye'ye karşı duyduğu derin sevgiyi geçmişteki icraatlarında da bariz bir şekilde göstermiştir. Heydar Aliyev iki kardeş ülkenin ilişkilerinin duygusal tarafına ilaveten, ekonomik ilişkilerin de gelişmesi için önemli politikalar üretilmesini sağlamıştır" şeklinde konuştu.



"15 binden fazla öğrencinin yurt dışında eğitim görmesini sağlamıştır"



Heydar Aliyev'in Azerbaycanlı gençlerin eğitim alabilmelerine özen gösterdiğini vurgulayan Azerbaycan Eğitim Ataşesi Doç. Dr. Necibe Nesibova da, "Heydar Aliyev, eğitime devletin temel ilkelerinden biri olarak görmüştür. Zor zamanlarda ülkenin geleceği için 15 binden fazla öğrencinin yurt dışında eğitim görmesini sağlamıştır. Bu gençler Sovyetler Birliği dağıldıktan sonra Heydar Aliyev'in etrafında toplanmış ve Azerbaycan'ın inşa edilmesine yardımcı olmuşlardır. Bu gençler aynı zamanda Azerbaycan eğitim sisteminin yeniden oluşturulmasına da yardımcı olmuşlardır" diye aktardı.



"Büyük işlerin kökü Heydar Aliyev'e uzanmaktadır"



Azerbaycan Cumhuriyeti Türkiye Büyükelçisi Hazar İbrahim da konuşmalarında şu ifadelere yer verdi:



"TANAP gibi büyük bir projenin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve İlham Aliyev tarafından Edirne'de büyük bir etkinlikle hayata geçirilmiştir. Tüm bu büyük işlerin kökü Heydar Aliyev'e uzanmaktadır."



Protokol konuşmalarının ardından Heydar Aliyev'in hayatını anlatan video gösterimi barkovizyona yansıtıldı. Şiir, kompozisyon ve resim yarışmasında dereceye giren öğrenciler için ödül töreni düzenlendi. Program, "Heydar Aliyev'e Özlem" oratoryosu ile son buldu.



Programa ayrıca; İzmir Vali Yardımcısı Fatih Kızıltoprak, Garnizon Komutanı Albay Faruk Altun, Aliağa Belediye Başkan Yardımcısı Hakan Şimşek, İlçe Jandarma Komutanı Yarbay Faruk Kulaksız, Azerbaycan Eğitim Bakanlığı Dış İlişkiler Genel Müdürü Nicat Memmedli, İzmir İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Şemsettin Ünal, siyasi parti temsilcileri, öğretmenler ve öğrenciler katıldı. - İZMİR