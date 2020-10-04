Heyecan artıyor

Eşi ile el ele çıktığı alışveriş turunda muhabirlerin fotoğraf isteğini geri çevirmeyen Özbey, ayaküstü soruları cevaplamayı da ihmal etmedi. Hamileliğin nasıl geçtiğinin sorulması ile söze giren Özbey, "Her şey yolunda çok şükür, gün geçtikçe bizim heyecanımız da artıyor" demek ile yetindi. Koronavirüs önlemlerine harfiyen uyan çift kısa sürede eksiklerini tamamlayarak alışveriş turlarını noktaladılar.









