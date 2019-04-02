Heyecan Başladı…

Sinemanın Kral ve Kraliçe adayları İstanbul Wow İstanbul Hotel & Convention Center'da yapılan son elemelerde finale kalan on dörtkız, on dört erkek finalist 2019'un Kral ve Kraliçesi olabilmek için 9 Nisan gecesi büyük jüri karşısında ter dökecekler. Jüride ünlü ve önemli isimler var…

70'li yılların ünlü dergileri Ses ve Hayat tarafından düzenlenen, "Sinemanın Kral ve Kraliçesini" seçerek Yeşilçam'a pek çok oyuncu kazandıran efsane yarışma ARTİZ YARIŞMASIgünümüzde "3.SİNEMANIN KRAL VE KRALİÇESİ YARIŞMASI" adıyla 09 Nisan 2019 Salı gecesi Wow İstanbul Hotel & Convention Center'de düzenlenecek. Yarışmada dereceye girenler sinema ve dizi sektörüne adım atmış olacaklardır.

Yıllar önce her yıl düzenlenerek "Yeşilçam"ınKral ve Kraliçesi'nin seçildiği ve seçilenlerin o yıllar da sinema filmlerinde boy gösterdiği nostaljik "Artiz Yarışması"yıllar sonrasinema ve dizi sektörüne yeni yüzler kazandırmak için"SİNEMANIN KRAL VE KRALİÇESİ YARIŞMASI" adıyla üç yıldır devam ederek, Vizyon Production ve Bonart Ajans işbirliğiyle yapılıyor.

Büyük final öncesi ise on dört kız ve on dört erkek finalist Wow İstanbul Hotel & Convention Center'da Choppers Point'te düzenlenen basın toplantısı ile tanıtıldı. Almanya ve Azerbaycan'da yapılan elemelerden de finalistlerin katıldığı tanıtım toplantısına yarışmanın final gecesi jüri üyeleri de katıldılar. Objektiflere poz veren finalistler daha sonra jüri üyeleri ile bir araya geldiler.

Jüride ünlü isimler var…

SO-DER ( Sinema Oyuncuları Derneği)nin manevi katkılarıyla gerçekleştirilecek "3.Sinemanın Kral ve Kraliçesi Yarışması"nın jüri üyeleri arasında Mustafa Uslu ( Yapımcı ), Yusuf Sezgin ( SO-DER Bşk.),Veda Ada ( Wow Hotel ), Müjdat Gezen,Enis Fosforoğlu, Salih Güney, Wilma Elles, Tamer Karadağlı, Volkan Severcan, Coşkun Sabah, Umut Akyürek, Kamuran Akkor, Niran Ünsal,Can Nergis, Haldun Altılar ( Number1 TVGn.Md.),Av.Kasım Aksoy, Emsal Doğan ( Emsal Doğan Güzellik Merkezleri Sahibi ), Yrd.Doç.Dr. Ömer Faik Sağun ( Yüz Plastik Cerrahı )ve Muammer Kapucuoğlu(Klass dergisi) bulunuyor.

Wow İstanbul Hotel & Convention Center'de gerçekleştirilecek 3.Sinemanın Kral ve Kraliçesi Yarışması"nın gala gecesinde ayrıca "Yaşayan Değerlere Saygı" bölümünde Enis Fosforoğlu, Yusuf Sezgin ve Salih Güney'eyaşam boyu meslek ve onur ödülleri verilecek.Yarışmanın sunuculukları ise Ayça Kuru ve Tayyar Işıksaçan, kırmızı halı röportajları ise ilk yarışmanın kraliçesi seçilen Dilara Gülsün Meydancı tarafından yapılacak. Number1TV'den banttan yayınlanacakyarışma başvurularına ise bin ikiyüz kişi başvuruda bulunurken yarışmada karl ve karilçe seçilecek iki kişiye ödül olarak Müjdat Gezen Sanat Merkezi'nden Oyunculuk Eğitimi,Ayça Kuru Akademiden Zarafet, Yürüyüş ve doğru duruş, diksiyon, imaj ve stil danışmanlığı eğitimlerini ücretsiz alacaklar.

Cazip ödüller kral ve kraliçeyi bekliyor…

Kampa giren finalistler 9 Nisan'a kadar yönetmen Avni Kütükoğlu başkanlığındaki hocalardanoyunculuk dersleri alıp rol alacakları skeçleri sahneye koymak için çalışacaklar.

Kamp süresince ünlü esimlearle söyleşiler, Ayça Kuru'danimaj, zarafet, yürüyüş-duruş, dersleri alarak gala gecesine hazırlanacaklardır.

Final gecesi defile ve mini konserler var…

Final gecesinde D'S Damat veCedva Haute Couture firmalarının defileleri ve bölüm aralarında konuk sanatçılarSelçuk Ural, Umut Akyürekve Keman Sanatçısı, göz hastalıkları uzmanı Prof. Dr. İlker Eser sahne alarak izleyenlere mini konserler verecekler.