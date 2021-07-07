Heyecan başlıyor! Süper Lig fikstür çekimi 13 Temmuz'da yapılacak

Kulüp temsilcileri ve TFF yetkililerinin katılacağı fikstür çekimleri beIN SPORTS'tan canlı olarak yayınlanacak."

Süper Lig fikstür çekimi 13 Temmuz Salı günü saat 19.00'da, TFF 1. Lig fikstür çekimi ise 14 Temmuz Çarşamba günü saat 15.00'te TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde yapılacak.

Türkiye Futbol Federasyonu'ndan (TFF) yapılan açıklama şöyle:

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