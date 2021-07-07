Türkiye Süper Ligi'nde 2021-22 sezonunun fikstür çekimi
Türkiye Futbol Federasyonu'ndan (TFF) yapılan açıklama şöyle:
"2021-2022 sezonu Süper Lig ve TFF 1. Lig fikstür çekim tarihleri belirlendi.
Süper Lig fikstür çekimi 13 Temmuz Salı günü saat 19.00'da, TFF 1. Lig fikstür çekimi ise 14 Temmuz Çarşamba günü saat 15.00'te TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde yapılacak.
Kulüp temsilcileri ve TFF yetkililerinin katılacağı fikstür çekimleri beIN SPORTS'tan canlı olarak yayınlanacak."
2021-22 sezonunda ilk düdük 13 Ağustos Cuma günü çalacak. Statlara bu sezon taraftar alınacak. Stadyumların kapasitesinin yüzde 50 oranında seyirci alımına izin verilecek.
Son Dakika › Spor › Heyecan yeniden başlıyor! Süper Lig fikstür çekimi 13 Temmuz'da yapılacak - Son Dakika Spor