Heyecana Ortak Oldular
40 dakika önce
İzmir Fransız Kültür Merkezi, fotoğraf sanatında ilk günkü heyecanını hala kaybetmeyen Yusuf Tuvi'nin sergisine ev sahipliği yaptı.
44 yıllık fotoğraf yolculuğunun önemli duraklarının yansıtıldığı sergi, sanat severlerin beğenisini kazandı.
İyi fotoğra çekmenin yolunun insanları anlamaktan geçtiğini söyleyen Yusuf Tuvi, "Hala her fotoğrafta ilk günkü gibi heyecanlanıyorum. Yaşadığım sürece yeryüzünün her türlü halini açığa çıkaran ışıkla hesaplaşmamdan asla vazgeçmem" dedi. İzmir Fransız Kültür Merkezi Müdürü Caroline David ise tüm sanatseverleri, pazar günleri hariç 23 Mart'a kadar açık kalacak sergiyi gezmeye davet etti.
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Haber Yayın Tarihi : 25.02.2019 08:51 Kaynak: Bültenler
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