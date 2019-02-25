Son Dakika Haberleri: Heyecana Ortak Oldular

Heyecana Ortak Oldular

40 dakika önce

İzmir Fransız Kültür Merkezi, fotoğraf sanatında ilk günkü heyecanını hala kaybetmeyen Yusuf Tuvi'nin sergisine ev sahipliği yaptı.

Heyecana Ortak Oldular, System.String[]

44 yıllık fotoğraf yolculuğunun önemli duraklarının yansıtıldığı sergi, sanat severlerin beğenisini kazandı.

İyi fotoğra çekmenin yolunun insanları anlamaktan geçtiğini söyleyen Yusuf Tuvi, "Hala her fotoğrafta ilk günkü gibi heyecanlanıyorum. Yaşadığım sürece yeryüzünün her türlü halini açığa çıkaran ışıkla hesaplaşmamdan asla vazgeçmem" dedi. İzmir Fransız Kültür Merkezi Müdürü Caroline David ise tüm sanatseverleri, pazar günleri hariç 23 Mart'a kadar açık kalacak sergiyi gezmeye davet etti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 25.02.2019 08:51 Kaynak: Bültenler

Fransız Kültür Merkezi, İzmir, Yusuf Tuvi, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Genç Girişimci, Erdoğan'la Görüşebilmek İçin İzmir'den Ankara'ya Yürüyor Lastiklerine Ateş Açılarak Durdurulan Minibüsten Çalıntı 20 Küçükbaş Çıktı

Meteoroloji, İstanbul'daki Kar Yağışı Sonrası Yeniden Uyardı: Sağanak Geliyor Erdoğan'ın "Anketlere Güvenmiyorum" Sözlerine Kılıçdaroğlu'ndan Yanıt: Sonuçları Sindiremiyor
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.2.2019 09:31:48. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Heyecana Ortak Oldular
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]