Heyecanla beklenen Starfield oynanış videosu yayınlandı

Oyun dünyasının heyecanla beklediği Starfield oynanış videosu yayınlandı. 15 dakikalık video Bethesda'nın yeni oyununu gözler önüne serdi.

STARFIELD'IN OYNANIŞ VİDEOSU YAYINLANDI

Bethesda'nın 6 yıldır geliştirdiği yeni RPG'den ilk oynanış videosu yayınlandı. Oyun dünyasının dizginlenemez bir merakla beklediği Starfield Xbox Bethesda sunumunda detaylı olarak gösterildi. Uzayın derin köşelerinde geçen yapım ünlü oyun yapımcısı Todd Howard tarafından sunuldu.

Merakla beklenen oynanış videoda Anselon'un Kreet uydusunda geçen bir görev karşımıza çıkıyor. 7 Mayıs, 2330'da geçen oyunda oyuncunun uzay gemisiyle uyduya iniş yaptığı görülüyor. Keşif ve materyal toplama gibi oyunun birçok farklı yönünü görebildiğimiz video Starfield'e dair merak edilen birçok şeyi de gözler önüne seriyor. Videoyu aşağıdaki bağlantı üzerinden izleyebilirsiniz.

Videoda gözler önüne serilen görevde oyuncu terk edilmiş bir araştırma tesisine yolculuk ediyor. Yolda uydudaki yaratıkları gören uzay giysili ana karakter özel bir ekipmanla daha sonra kullanacağı materyalleri topluyor. 15 dakikalık Starfield oynanış videosu Kreet Araştırma Laboratuvarı'nda uzay korsanlarıyla yapılan bir çatışmayı da gösteriyor.

Oyunun karakter tasarlama ekranı ise Todd Howard'ın sunumda verdiği demeç doğrultusunda "en esnek karakter tasarlama arayüzü" olacak. Oyuncular farklı karakter nitelikleri belirlediği gelişim ekranları da gözler önüne serildi.

STARFIELD ÜS KURMA VE GEMİ İNŞA ETME MEKANİKLERİYLE GELİYOR

Oyuncular Bethesda'nın yeni RPG'sinde uzayın derin köşelerinde kendi üslerini kurabilecek. Oldukça detaylı inşaat arayüzlerinin bulunacağı oyunda bir uzay gemisi tasarlamak bile mümkün. Howard, oyuncuların uzay gemilerini diledikleri gibi tasarlayabileceğini ve elde ettiği kaynaklarla geliştirebileceğini belirtti.

Oyuncular oyunun dünyasında yer alan parça üreticilerinden parça satın alarak kendi gemilerini geliştirecek ve mürettebatını belirleyebilecek. Howard uzay gemisi uçurmanın mümkün olduğunu açıkladıktan sonra uzayda yapılan it savaşlarına dair görüntüler gözler önüne serildi.

Oyuncular Starfield'de kendi gemilerini tasarladıktan sonra bizzat uçurarak uzayda savaşa girebilecek. Geminin kuşandığı kalkan ve silahlar uzayda yapılan savaşlarda kritik bir rol oynayacak.

OYUNCULAR İSTEDİKLERİ GEZEGENİ DİLEDİKLERİ GİBİ KEŞFEDEBİLECEK

Bethesda'nın ünlü ismi oyuncuların binden fazla gezegeni diledikleri gibi keşfedebileceklerinin altını çizdi. Howard oyuncuların gezegen üzerinde belirledikleri rastgele bir noktaya iniş yapabileceklerini de ekledi. Bu bağlamda No Man's Sky'ı hatırlatan Starfield'ın böylesine dev bir vaadin altından kalkıp kalkamayacağı ise merak konusu.

STARFIELD NE ZAMAN ÇIKACAK?

Starfield çıkış tarihi 2023 olarak belirlendi. Bethesda'nın heyecanla beklenen dev oyunu 2023'de Xbox Game Pass üzerinde yerini alacak. Oyun çıkış yapar yapmaz Xbox Game Pass kütüphanesine eklenecek.