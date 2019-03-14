Heyecanla Beklenen V. Ulusal Aşçılık Kampı Mengen'de

On üç farklı ülkenin öğretim elemanları ve öğrencilerinin katılımı ile gerçekleşecek olan V. Ulusal Aşçılık Kampı, her yıl olduğu gibi bu yıl da aşçılığın kalbi Mengen'de yapılacak.

Eğitimler, 21-28 Nisan 2019 tarihleri arasında, Mengen Aşçılar Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ile Abant İzzet Baysal Üniversitesi Mengen Meslek Yüksekokulu'nun mutfaklarında, bahçelerine kurulan kamp alanında ve ilçenin doğal ortamlarında verilecek.

Bu eğitimler için özel olarak hazırlanan mutfaklarda kullanılacak mutfak gereçleri ve yemeklerin yapımı için gereken malzemeler AŞOMDER ve destekçi firmalar tarafından karşılanacak.

Kampa ilginin her sene giderek arttığını belirten AŞOMDER Başkanı Levent DEMİRÇAKMAK:

"Beş sene önce başladığımız ve dünyanın başka bir yerinde örneği olmayan kampımıza katılım, önceki yıllara göre oldukça fazla artış göstererek, 13 farklı ülkeden, 47 farklı şehirden, 80 üniversitenin 108 birimine ulaştı. Yükseköğretim kurumlarına bağlı okullardan 120 öğrenci ile 90 öğretim elemanı kampa katılım sağlayacak ve 30 konuda farklı eğitimler alacaklar. AŞOMDER üyelerinin büyük fedakârlıklarıyla hazırlanan Ulusal Aşçılık Kampı artık kanaat önderlerince bir marka olarak dile getiriliyor. Bu ilgi bize, güç ve geleceğe dair yapmak istediklerimiz için umut veriyor. Tüm AŞOMDER ailesine, genç katılımcı arkadaşlara ve yapmak istediklerimize inanarak bizi yalnız bırakmayan tüm destekçi firmalara şükranlarımızı sunuyorum" dedi.

Kamp boyunca eğitim sırasında kullanılacak kırmızı ve beyaz etler, deniz ürünleri, bakliyatlar, hamur işleri ve yağlar gibi yeme-içme malzemelerinin yanı sıra; hijyen ürünleri ve üniformalar gibi ürünler de destekçi firmalar tarafından ücretsiz karşılanacak.

Etkinliğe Abant İzzet Baysal Üniversitesi, Mengen Kaymakamlığı, Mengen Belediyesi ile Mengen Aşçılar Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi proje ortağı olarak destek verecek. Katılımcıların konaklama ve yeme-içme giderleri ise AŞOMDER ile destekçiler tarafından karşılanacak.

Bu yıl önceki yıllardan farklı olarak, kamp bünyesinde Prof. Zeliha AKÇAOĞLU eğitmenliğiyle, kamptaki aşçılar iki eseri puzzle tekniğiyle resmedecek. Ardından parçalar birleştirilerek bütün oluşturulacak ve kampın "Ayrıştırmıyoruz, Birleştiriyoruz; Yarıştırmıyoruz, Eğitiyoruz" temel mottosu vurgulanacak…

Kampta ayrıca; "Ders İçeriklerinin Belirlenmesi, Uygulama Derslerinin Maddi Zorluklarının Aşılması" temalı "II. Ulusal Aşçılık Çalıştayı" gerçekleşecek. Geçen sene "Önlisans ve Lisans Düzeyinde Gastronomi Eğitimi Veren Okullardaki Uygulama Eğitimleri" ele alınmış, sonuç raporu ilgili paydaşlarla hem basılı hem de elektronik ortamlarda paylaşılmıştı.

Bu sene yine; yemek ile sanat ilişkisi, beslenme-diyet, sosyal medya kullanımı, insan kaynakları, hijyen ve porselen gibi konular hakkında da seminer, danışmanlık ve paneller gerçekleştirilecek.

Kamp süresince; makarna, pirinç, kuru baklagil, tahıl, hamur işi, ördek, tavuk, sushi, dana, kuzu, süt ve ürünleri, ekmek, çikolata, baklava, yemek stilistliği, porselen ve benzeri uygulamalı-teorik eğitimleri 82 profesyonel mutfak şefi ile alanında saygın 28 uzman verecek.