Heyecanla bekliyorum
1 saat önce
Senaryosunu Gupse Özay'ın yazdığı "Eltilerin Savaşı" filmiyle seyirci karşısına çıkacağını söyleyen oyuncu, "Çekimler yeni bitti, heyecanla filmin vizyona gireceği günü bekliyorum" dedi.
Senaryosunu Gupse Özay'ın yazdığı "Eltilerin Savaşı" filmiyle seyirci karşısına çıkacağını söyleyen oyuncu, "Çekimler yeni bitti, heyecanla filmin vizyona gireceği günü bekliyorum" dedi.
Haber Yayın Tarihi: 22.08.2019 10:27
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