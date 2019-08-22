Son Dakika Haberleri: Heyecanla bekliyorum
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Heyecanla bekliyorum

1 saat önce

Senaryosunu Gupse Özay'ın yazdığı "Eltilerin Savaşı" filmiyle seyirci karşısına çıkacağını söyleyen oyuncu, "Çekimler yeni bitti, heyecanla filmin vizyona gireceği günü bekliyorum" dedi.

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Senaryosunu Gupse Özay'ın yazdığı "Eltilerin Savaşı" filmiyle seyirci karşısına çıkacağını söyleyen oyuncu, "Çekimler yeni bitti, heyecanla filmin vizyona gireceği günü bekliyorum" dedi.

Gupse Özay, Magazin

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 22.08.2019 10:27 
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