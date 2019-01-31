Heyecanlı Serüvende Sona Gelindi…
1 saat önce
Peşine düşülen bir çocuk cinayetinin ardında yatan eşcinsellik, intikam, bürokrasi konularıyla seyirciye her hafta heyecan yaşatan Bozkır, son bölümüyle izleyenlerin nefesini kesecek.
blutv'nin bu sezonki iddialı polisiye dizisi Bozkır'ın 10 bölümlük serüveninin sonuna gelindi.
Yapımcılığını ARC Film'in üstlendiği; senaryosunu Levent Cantek'in kaleme aldığı ve Bahadır İnce'nin yönetmen koltuğunda yer aldığı Yiğit Özşener, Ekin Koç, Nur Fettahoğlu, Merve Çağıran ve Bige Önal ile usta oyuncu Altan Erkekli'yi oyuncu kadrosunda bir araya getiren blutv'nin bu sezonunki iddialı polisiye dizisi 'Bozkır'da sona gelindi.
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Haber Yayın Tarihi : 31.01.2019 03:07 Kaynak: Bültenler
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