Son Dakika Haberleri: Heyecanlı Serüvende Sona Gelindi…

Heyecanlı Serüvende Sona Gelindi…

1 saat önce

Peşine düşülen bir çocuk cinayetinin ardında yatan eşcinsellik, intikam, bürokrasi konularıyla seyirciye her hafta heyecan yaşatan Bozkır, son bölümüyle izleyenlerin nefesini kesecek.

Heyecanlı Serüvende Sona Gelindi…, System.String[]

blutv'nin bu sezonki iddialı polisiye dizisi Bozkır'ın 10 bölümlük serüveninin sonuna gelindi.

Yapımcılığını ARC Film'in üstlendiği; senaryosunu Levent Cantek'in kaleme aldığı ve Bahadır İnce'nin yönetmen koltuğunda yer aldığı Yiğit Özşener, Ekin Koç, Nur Fettahoğlu, Merve Çağıran ve Bige Önal ile usta oyuncu Altan Erkekli'yi oyuncu kadrosunda bir araya getiren blutv'nin bu sezonunki iddialı polisiye dizisi 'Bozkır'da sona gelindi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 31.01.2019 03:07 Kaynak: Bültenler

Bahadır İnce, Levent Cantek, Altan Erkekli, Güncel
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