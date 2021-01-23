Heyelan 27 köye ulaşımı kapattı, ekiplerin 6 saatlik çalışması ile yol yeniden açıldı - Son Dakika

Heyelan 27 köye ulaşımı kapattı, ekiplerin 6 saatlik çalışması ile yol yeniden açıldı

23.01.2021 12:19

Heyelan 27 köye ulaşımı kapattı, ekiplerin 6 saatlik çalışması ile yol yeniden açıldı Batman'ın Sason ilçesine bağlı Derince grup köy yoluna meydana gelen heyelan 27 köy ve bir karakolun ilçe merkezine olan ulaşımını kapattı.

Heyelan 27 köye ulaşımı kapattı, ekiplerin 6 saatlik çalışması ile yol yeniden açıldı

BATMAN - Batman'ın Sason ilçesine bağlı Derince grup köy yoluna meydana gelen heyelan 27 köy ve bir karakolun ilçe merkezine olan ulaşımını kapattı. İlçe şantiye şefliğine bağlı ekiplerin 6 saatlik zorlu çalışmasıyla yol tekrar ulaşıma açıldı.

Sason ilçesine bağlı Derince köyü mevkiinde meydana gelen heyelan nedeniyle yol araç trafiğine kapandı. Köylülerin haber vermesi üzerine heyelan temizleme çalışmaları başlatan ilçe şantiye şefliği ekipleri yaklaşık 6 saat sonra kayaları kaldırarak yolu tekrar ulaşıma açtı. Bir cenazeye geçiş vermek için yoğun çaba sarf ettiklerini belirten Sason şantiye şefi Salih Yıldız, "Derince grup köy yolundayız, buraya büyük bir heyelan düştü. Bu heyelan 27 köy yolunu kapattı. Göreve gitmeye çalışan güvenlik korucuları yol kapandığı için mecburen yaya ilerlemek zorunda kaldı. Heyelan çok büyük, çalışmaları başlattık ama çok riskli bir çalışma bu, ekibimle birlikte yoğun bir çalışma inçindeyiz. Biz açtıkça heyelan gelmeye devam ediyor. Allah'ın izniyle buradan bir geçiş vereceğiz. Bu yolu kullanan vatandaşlar işine gidebilsin, birde bu grup köy yolu üzerindeki Dörtbölük köyüne bir cenaze gitmesi gerekiyor. Allah'a çok şükür, çok zorlu bir çalışma oldu. İkinci bir heyelan gelmeden 6 saatlik bir çalışmayla yolu ulaşıma açtık. Şimdi yolu kapalı olan diğer köy yolları açmak için diğer köylere gideceğiz" dedi.

Derince köyünde ikamet eden Selahattin Barın da, "Dörtbölük köyüne gitmesi gereken bir cenaze var. Operatör yoğun çaba sarf ediyor ama çok tehlikeli, canını tehlikeye atıyor" diye konuştu.

Heyelan 27 köye ulaşımı kapattı, ekiplerin 6 saatlik çalışması ile yol yeniden açıldı
Heyelan 27 köye ulaşımı kapattı, ekiplerin 6 saatlik çalışması ile yol yeniden açıldı
Heyelan 27 köye ulaşımı kapattı, ekiplerin 6 saatlik çalışması ile yol yeniden açıldı
Heyelan 27 köye ulaşımı kapattı, ekiplerin 6 saatlik çalışması ile yol yeniden açıldı

Toprak Kayması, Hisarcık, Derince, Sason, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Heyelan 27 köye ulaşımı kapattı, ekiplerin 6 saatlik çalışması ile yol yeniden açıldı - Son Dakika


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