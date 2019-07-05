Son Dakika Haberleri: Heyelan alanı afet bölgesi kabul edildi
Son Dakika Güncel Haber

Heyelan alanı afet bölgesi kabul edildi

50 dakika önce

Geçen şubat ayında meydana gelen heyelan sonrası İzmir'in Bornova ilçesine bağlı Eğridere Mahallesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın onayıyla afet bölgesi kabul edildi.

Heyelan alanı afet bölgesi kabul edildi, System.String[]
Geçen şubat ayında meydana gelen heyelan sonrası İzmir'in Bornova ilçesine bağlı Eğridere Mahallesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın onayıyla afet bölgesi kabul edildi.

İzmir'in Bornova ilçesine bağlı Eğridere Mahallesi'nde geçen şubat ayının başında başladığı belirtilen yer hareketliliği sonrası aşırı yağışların da etkisiyle 16 Şubat'ta heyelan meydana gelmişti. Heyelan nedeniyle çok sayıda ev kullanılamaz hale gelirken, bölge sakinleri evlerini terk etmişti. Geçen süre zarfında bazı mahalle sakinleri kiraya çıkmış, bazıları da yakınlarının yanına yerleşmişti. Eğridere Mahallesi ile ilgili önemli bir gelişme yaşandı. Yapılan incelemelerin ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın onayıyla 45 konut ve 39 ahırın bulunduğu alan, afet bölgesi kabul edildi. Kurulacak komisyonların tespitlerinin ardından zarara uğrayan hak sahiplerine gerekli yardımların yapılacağı öğrenildi. - İZMİR
Haber Yayın Tarihi : 05.07.2019 02:52 Kaynak: İHA
eğridere, bornova, izmir, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Konuklarına sahte içki ikram eden düğün sahibi, para cezasına çarptırıldı AK Parti İzmir Milletvekili Alpay Özalan'dan 6222 açıklaması Düğün sabahı damadı öldüren kayınbirader konuştu: Onu şeytan olarak gördüm İmamoğlu'na "Canımı veririm size bilgileri vermem" diyen İBB Bilgi İşlem Daire Başkanı görevden alındı

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.7.2019 15:43:30. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Heyelan alanı afet bölgesi kabul edildi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]