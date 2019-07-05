Heyelan alanı afet bölgesi kabul edildi

Geçen şubat ayında meydana gelen heyelan sonrası İzmir'in Bornova ilçesine bağlı Eğridere Mahallesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın onayıyla afet bölgesi kabul edildi.

Geçen şubat ayında meydana gelen heyelan sonrası İzmir'in Bornova ilçesine bağlı Eğridere Mahallesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın onayıyla afet bölgesi kabul edildi.



İzmir'in Bornova ilçesine bağlı Eğridere Mahallesi'nde geçen şubat ayının başında başladığı belirtilen yer hareketliliği sonrası aşırı yağışların da etkisiyle 16 Şubat'ta heyelan meydana gelmişti. Heyelan nedeniyle çok sayıda ev kullanılamaz hale gelirken, bölge sakinleri evlerini terk etmişti. Geçen süre zarfında bazı mahalle sakinleri kiraya çıkmış, bazıları da yakınlarının yanına yerleşmişti. Eğridere Mahallesi ile ilgili önemli bir gelişme yaşandı. Yapılan incelemelerin ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın onayıyla 45 konut ve 39 ahırın bulunduğu alan, afet bölgesi kabul edildi. Kurulacak komisyonların tespitlerinin ardından zarara uğrayan hak sahiplerine gerekli yardımların yapılacağı öğrenildi. - İZMİR

Haber Yayın Tarihi : Kaynak: İHA

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