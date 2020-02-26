Heyelan anı kamerada - Son Dakika
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Heyelan anı kamerada

6 saat önce

Kahramanmaraş'ta meydana gelen heyelan cep telefonu kamerası tarafından görüntülendi.

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Kahramanmaraş'ta meydana gelen heyelan cep telefonu kamerası tarafından görüntülendi. Dağdan kopan dev kayalar köy yolunun kapanmasına neden oldu.


Onikişubat ilçesi Çokran Mahallesi'nde, Sır Barajı ve Hidroelektrik Santralinin yaklaşık 200 metre yukarısında Ballık mevkisindeki tepede heyelan oluştu. 8 kırsal mahalle yolunun ulaşımını sağladığı heyelan sırasında öğrencileri taşıyan servis şoförü Ramazan Oğulluk, toprak kaymasını fark eder etmez minibüsünü durdurdu.


Heyelan olayını cep telefonuyla kaydeden Ramazan Oğulluk, öğrencilerle birlikte olası faciadan kurtuldu. Olay sonrası köy yolu tamamen kapandı.


Bölgede yol açma çalışmalarına başlandı. - KAHRAMANMARAŞ

Kahramanmaraş, Onikişubat, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 26.02.2020 05:11 Kaynak: İHA
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