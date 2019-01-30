Son Dakika Haberleri: Heyelan, Bazı Yolların Ulaşıma Kapanmasına Neden Oldu

Heyelan, Bazı Yolların Ulaşıma Kapanmasına Neden Oldu

2 saat önce

Mersin'in Mut ve Anamur ilçelerinde aşırı yağışların ardından oluşan heyelan, bazı yolların ulaşıma kapanmasına neden oldu.

Mersin'in Mut ve Anamur ilçelerinde aşırı yağışların ardından oluşan heyelan, bazı yolların ulaşıma kapanmasına neden oldu.

Alınan bilgiye göre, Mut'ta şiddetli yağışların ardından, Pamuklu ve Dere mahallelerini ilçeye bağlayan kara yolunda heyelan oluştu.

Heyelan nedeniyle yol araç trafiğine kapandı. Mahallelere gitmeye çalışan vatandaşlar, alternatif yollara yönlendirildi.

Öte yandan, kara yolları ekiplerinin yolu açmak için çalışma başlattığı öğrenildi.

Anamur'da da yağışlar nedeniyle oluşan heyelan, Sarıağaç Mahallesi'nin yolunu kapattı. Yol, bir süre sonra iş makineleri yardımıyla yeniden açıldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 30.01.2019 01:40 Kaynak: AA

Mersin, Anamur, Mut, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Giyim Devi Zara'nın Değişen Logosu Twitter'da Alay Konusu Oldu Son Dakika! Binali Yıldırım'ın İstifa Kararına Bahçeli'den İlk Yorum: Erdemli Bir Davranış

Erdoğan'a Hakaretten Yargılanan Metin Akpınar Hakkındaki Adli Kontrol Kararı Kaldırıldı CHP'nin Kadıköy Adayını Savunan İsim, Canlı Yayında Fena Çuvalladı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 30.1.2019 15:48:31. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Heyelan, Bazı Yolların Ulaşıma Kapanmasına Neden Oldu
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]