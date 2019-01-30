Heyelan, Bazı Yolların Ulaşıma Kapanmasına Neden Oldu
2 saat önce
Mersin'in Mut ve Anamur ilçelerinde aşırı yağışların ardından oluşan heyelan, bazı yolların ulaşıma kapanmasına neden oldu.
Mersin
'in Mut
ve Anamur
ilçelerinde aşırı yağışların ardından oluşan heyelan, bazı yolların ulaşıma kapanmasına neden oldu.
Alınan bilgiye göre, Mut'ta şiddetli yağışların ardından, Pamuklu ve Dere mahallelerini ilçeye bağlayan kara yolunda heyelan oluştu.
Heyelan nedeniyle yol araç trafiğine kapandı. Mahallelere gitmeye çalışan vatandaşlar, alternatif yollara yönlendirildi.
Öte yandan, kara yolları ekiplerinin yolu açmak için çalışma başlattığı öğrenildi.
Anamur'da da yağışlar nedeniyle oluşan heyelan, Sarıağaç Mahallesi'nin yolunu kapattı. Yol, bir süre sonra iş makineleri yardımıyla yeniden açıldı.
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Haber Yayın Tarihi : 30.01.2019 01:40 Kaynak: AA
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