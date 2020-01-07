Heyelan bölgesi yaşanan dehşeti gözler önüne serdi - Son Dakika
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Heyelan bölgesi yaşanan dehşeti gözler önüne serdi

6 saat önce

Mersin'in Erdemli ilçesinde bir kişinin hayatını kaybettiği heyelan bölgesinin son görüntüsü yaşanan dehşeti ortaya koydu.

Heyelan bölgesi yaşanan dehşeti gözler önüne serdi, System.String[]

Mersin'in Erdemli ilçesinde bir kişinin hayatını kaybettiği heyelan bölgesinin son görüntüsü yaşanan dehşeti ortaya koydu. 6 kişilik ailenin kaldığı baraka evin üzerine gelen toprak ve ağaçlarla adeta moloz yığınına dönüştüğü görüldü.


İlçeye bağlı Çeşmeli Mahallesi Burhan Dede mevkisinde içerisinde 6 kişiyi barındıran baraka evin son görüntüsü olay anında yaşanan dehşeti gözler önüne serdi. Baraka evde bulunan bütün eşyalar kullanılamaz hale geldi. 62 yaşındaki İbrahim Öngel'e mezar olan baraka ev ve çevresinde heyelan riskinin sürdüğü öğrenildi.


Sel sularıyla mücadele sürüyor


Öte yandan, ilçe merkezi ve ilçeye bağlı sahil mahallelerinde sel sularıyla mücadele çalışması devam ediyor. Erdemli Belediyesi ekipleri özellikle sel sularının etkili olduğu Arpaçbahşiş ve Tömük mahallelerinde açılan kanallar yardımıyla sel sularının tahliyesini sürdürüyor. Su tahliyesiyle birlikte Mersin Antalya D-400 karayolu trafiğe açıldı.


Erdemli Belediyesinden alınan bilgiye göre sel ve su baskınlarıyla mücadelede 500 personel, 35 büyük iş makinesi ile 150 adet de çeşitli ebatlarda iş makinesi görevlendirildi. - MERSİN

Erdemli, Mersin, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 07.01.2020 01:07 Kaynak: İHA
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