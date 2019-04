Heyelan bölgesinde bekleyiş sürüyor

Heyelan bölgesinde bekleyiş sürüyorHeyelan bölgesi, terk edilmiş köye döndüHeyelan nedeniyle evlerini boşaltan vatandaşlar, unutulmak istemiyor AFAD raporunun sonuçlanmasını bekliyoruz"İZMİR - İzmir 'in Bornova ilçesine bağlı kırsal Eğridere Mahallesinde, 16 Şubat'ta meydana gelen heyelanın ardından bölgedeki birçok ev boşaltılmıştı. Evlerine giremeyen vatandaşlar, bir an önce bölgenin eski haline getirilip mahallerine dönmeyi istediklerini söylerken muhtar Hüseyin Şeker de AFAD'dan raporun çıktığını, Ankara 'dan haber beklediklerini belirtti.İzmir'in Bornova ilçesine bağlı Eğridere Mahallesinde, şubat ayının ayının başında başladığı belirtilen yer hareketliliği sonrası aşırı yağışların da etkisiyle 16 Şubat tarihinde heyelan meydana gelmişti. Heyelan nedeniyle çok sayıda ev kullanılamaz hale gelirken, toplamda 27 ev tehlike nedeniyle tahliye edilmişti. Bölgede gerekli çalışmalar yapılırken, mahalle adeta terk edilmiş köyü andırıyor. Mahalle sakinleri ise AFAD tarafından yapılan raporlama sürecinin ardından bölgenin eski haline getirilip evlerine yerleşmeyi beklediklerini belirtti. Eğridere Mahalle Muhtarı Hüseyin Şeker ise, kaymakamlık ve valiliğin kiraya çıkan mağdur vatandaşlara kira bedelini verdiğini, AFAD tarafından hazırlanan raporun çıktığını ve Ankara'dan haber beklediklerini söyledi."Unutulmak istemiyoruz"Mahallede evi ve ahırları olduğunu ancak heyelan nedeniyle hepsinin yıkıldığını belirten 82 yaşındaki Mehmet Ali Yılmazlar, "Evim göçtü, ahırlar gitti. Kaymakam, vali geldi, hepsi geldi ama daha sonuç yok. Evlerimizin yapılmasını istiyoruz. Benim başka bir yerde bir evim vardı, şu anda orada kalıyorum. Biz unutulmak istemiyoruz. Kendi evimize dönmek istiyoruz" dedi."Kiraya çıkanlar oldu"Musa Kalabak isimli vatandaş da, evinin heyelan nedeniyle yıkılmadığını ancak riskli bölgede olması sebebiyle kardeşinin yanına taşındıklarını söyledi. Kalabak, "Bizim mağduriyetimiz belli. Evimde bir şey yok ama heyelan bölgesi olduğu için riskten dolayı eve giremiyoruz. Ben kardeşimin evinde kalıyorum. Mallarımı kardeşimin evine koydum. Kiraya çıkanlar da oldu. Devlet kira parasını verecekti ama neticesini bilmiyorum. Burasıyla ilgili çalışmaların yapılacağını söylüyorlar ama durum hakkında pek bilgimiz yok" diye konuştu."Raporun sonuçlanmasını bekliyoruz"Heyelan bölgesinde tarım yaptığını kaydeden Mehmet Haytat da, "17 dönüm arazim kaydı. Ben burada tarım yapıyorum. Kışlık, yazlık meyve sebze yetiştiriyorum. AFAD raporunun sonuçlanmasını bekliyoruz. Şu an araziye giremiyorum. Tarım aletlerimi alamadım. Şu anda heyelan olmayan bölgedeki evimde kalıyorum. Heyelan bölgesinde daha önce bir ev yapmıştık, oraya taşınacaktık ama taşınamadık. Bazı mağdur kişiler kiraya çıktı, bazıları bizde kalıyor. Birbirimizi idare ediyoruz" ifadelerini kullandı.