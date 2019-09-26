Heyelan bölgesine fora kazık çakılmaya başladı

Bilecik'te geçen aylarda mezarlık bölgesinde oluşan heyelan sonrası zarar gören birçok mezarın olduğu bölgede fora kazık çalışmasına başlanıldı.



Geçen aylarda Bilecik Şehir Mezarlığında yaşanan toprak kaymalarının durdurulması için Karayolları Genel Müdürlüğünce gerekli ihalenin yapıldığını açıklanmıştı. Bu açıklama sonrası mezarlık bölgesinde meydana gelen toprak kaymasını durdurmak ve yeni heyelanları önlemek açısından çalışmalar başlandı. Bu çalışmaları yerinde inceleyen AK Parti Bilecik Milletvekili Selim Yağcı, "Bilecik Merkeze bağlı Mezarlık Bölgemizde meydana gelen ve gelme ihtimali olan heyelan sebebiyle daha ağır zararların oluşmaması için Karayolları Genel Müdürlüğü ve Bölge Müdürlüğümüzle yaptığımız yoğun görüşmeler sonucunda bölgeyi güçlendirecek fora kazık çalışmasını kış gelmeden başlattık. Bugün de çalışmaları yerinde izleyip çalışanlara hayırlı işler diledik" ifadelerine yer verdi. - BİLECİK