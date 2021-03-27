Heyelan bölgesine zemin etüdü yapılıyor - Son Dakika

Heyelan bölgesine zemin etüdü yapılıyor

27.03.2021 11:36
Heyelan bölgesine zemin etüdü yapılıyor, System.String[]

Bursa'da önceki gün toprak kaymasının yaşandığı bölgede mühürlenen 12 binadan risk görülmeyen 3'ü açıldı.

Bursa'da önceki gün toprak kaymasının yaşandığı bölgede mühürlenen 12 binadan risk görülmeyen 3'ü açıldı. Heyelanın yaşandığı apartmanların ön kısmındaki Kazım Baykal Caddesi esnafı dükkanlarını açmak istediklerini ifade ettiler. Büyükşehir Belediyesi ise heyelan yaşanan nokta ve etkilenen binaların zemin etüdünü gerçekleştirirken, bölgede sondaj çalışması başlatıldı. Çıkacak bilirkişi raporuna göre bir hafta içinde binaların mühürlenmesine ya da açılmasına karar verilecek.

Kentte bir süredir etkili olan yoğun sağanak ve kar yağışının ardından Osmangazi ilçesi Kavaklı Mahallesi Kazım Baykal Caddesi'nde heyelan meydana geldi. Olaydan kısa bir süre sonra bölgeye çok sayıda AFAD, itfaiye, polis ve 112 Acil Servis ekibi sevk edildi. Toprak kayması nedeniyle Kazım Baykal Caddesi ve Üftade Türbesi sokağındaki bitişik nizam 12 bina tahliye edildi. Dün akşam saatlerinde incelemeleri tamamlanan 3 bina yeniden kullanıma açıldı. Binaların doğalgaz, elektrik ve su sayaçlarının yeniden bağlanmasının ardından bina sakinleri evlerine yerleşti.

ZEMİN ETÜDÜ ÇALIŞMASI BAŞLATILDI

Olay anından kısa bir süre sonra AFAD, Bursa Büyükşehir Belediyesi ve Çevre ve Şehircilik İl müdürlüğü ekipleri bölgeyi boşaltmıştı. Bugün ekipler bölgede zemin etüdü araştırması başlattılar. Sondaj ve zemin etüdü çalışmalarının bir haftada tamamlanmasının ardından boşaltılan binaların yeniden kullanılması yada yıkılması kesinleşecek.

ESNAF DÜKKANLARINI AÇMAK İSTİYOR

Cadde üzerinde bulunan dükkanlarında boşaltılmasının ardından esnaf kara kara düşünüyor. Dükkanında herhangi bir göçük ve çatlağın bulunmadığını söyleyen esnaf Mustafa Yıldırım, "Binaların arkasında bir kayma meydana geldi. Bizim bina ile bir alakası yok. Yetkililer geldi inceleme yapıp gitti. Bize bilgi verilmeden dükkanımız kapatıldı. Bize kimse ne kadar kapalı kalacağımızı söylemiyor. Biz dükkanımızı kapattığımız gün aç kalırız. Bilgi de alamıyoruz. Herkes birilerine yönlendiriyor ama sonuç yok. Hasar tespit çalışması yapılıyor ancak bizim binamızda hiçbir şey yok. Bildiğimiz kadarıyla maddi hasar haricinde diğer binalarda da bir şey yok. İşyerlerimizi açmak için engel yok. Bilirkişi rapor hazırlayacaksa bunun en kısa sürede tamamlanmasını istiyoruz" ifadelerini kullandı.

(Ali Kamur/İHA)

Heyelan bölgesine zemin etüdü yapılıyor
Heyelan bölgesine zemin etüdü yapılıyor
Heyelan bölgesine zemin etüdü yapılıyor
Heyelan bölgesine zemin etüdü yapılıyor

Büyükşehir Belediyesi, Toprak Kayması, Esnaf, Bursa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Heyelan bölgesine zemin etüdü yapılıyor - Son Dakika


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