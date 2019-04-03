Son Dakika Haberleri: Heyelan Dolayısıyla Kapanan Yol Açıldı

Heyelan Dolayısıyla Kapanan Yol Açıldı

21 dakika önce

Siirt'in Pervari ilçesinde heyelan dolayısıyla kapanan köy yolu ulaşıma açıldı.

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Siirt'in Pervari ilçesinde heyelan dolayısıyla kapanan köy yolu ulaşıma açıldı.


İl Özel İdare Genel Sekreteri Hifzullah Canpolat yaptığı açıklamada, Güleçler köy yolunda heyelan dolayısıyla 50 ton ağırlığında kaya parçasının yola düştüğünü, ekiplerin çalışmaları sonucu yolun ulaşıma açıldığını söyledi.


Pervari ve Şirvan'da sık sık yaşanan heyelan dolayısıyla ekiplerin sayısının ikiye çıkarıldığını belirten Canpolat, toprak kaymasına karşı sürücüleri dikkatli olmaları konusunda uyardı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 03.04.2019 10:56 Kaynak: AA

Siirt, Pervari, Güncel
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