Son Dakika Haberleri: Heyelan Dolayısıyla Kapanan Yol Açıldı

Heyelan Dolayısıyla Kapanan Yol Açıldı

1 saat önce

Siirt'in Pervari ilçesinde heyelan dolayısıyla kapanan köy yolu ulaşıma açıldı.

Siirt'in Pervari ilçesinde heyelan dolayısıyla kapanan köy yolu ulaşıma açıldı.

İl Özel İdare Genel Sekreteri Hifzullah Canpolat, yaptığı açıklamada, yağışlardan dolayı Beğendik beldesi ile Gümüşören köyü arasında heyelan meydana geldiğini, dağdan kopan toprak kütlesinin yolu kapattığını bildirdi.

Canpolat, Pervari Devlet Hastanesine acil bir hasta gideceği bilgisi üzerine ekiplerin bölgeye sevk edildiğini, 4 saatlik çalışma sonucu yolun açıldığını belirtti.

Öte yandan, heyelana karşı vatandaşların dikkatli olması uyarısında bulunuldu.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 09.04.2019 01:32 Kaynak: AA

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