Heyelan ilçe yolunu trafiğe kapadı - Son Dakika

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Heyelan ilçe yolunu trafiğe kapadı

KASTAMONU - Kastamonu'nun İnebolu ilçesinde heyelan sonucu köy yolu trafiğe kapandı.

Edinilen bilgiye göre, İnebolu ilçesine bağlı Sakalar köyünde kar yağışı ile birlikte toprak yumuşadı. Toprağı yumuşamasıyla birlikte Sakalar köyü yolunda heyelan oluştu. Heyelan sonrasında yol bir süreliğine trafiğe kapandı. Heyelanın ardından kayan toprak, kepçe ve greyder yardımıyla temizlenmesi sonrasında yol yeniden trafiğe açıldı.