Son Dakika Haberleri: Heyelan İş Makinelerini Yuttu

Heyelan İş Makinelerini Yuttu

26 dakika önce

Adıyaman'ın Sincik ilçesinde aşırı yağışlardan dolayı meydana gelen heyelanda 3 iş makinesi ve 1 kamyon toprak altında kaldı.

Heyelan İş Makinelerini Yuttu, System.String[]
Adıyaman'ın Sincik ilçesinde aşırı yağışlardan dolayı meydana gelen heyelanda 3 iş makinesi ve 1 kamyon toprak altında kaldı.

Edinilen bilgilere göre, Sincik ilçesine bağlı Hüseyinli köyü Çağlayan mezrası yakınlarında özel bir firmaya ait elektrik santralinin üst kısmında aşırı yağışlardan dolayı heyelan meydana geldi. Heyelanda elektrik santralindeki 2 adet loder diye tabir edilen iş makinesi, 1 kepçe ve 1 adet kamyon, toprak ve kaya parçalarının altında kaldı. Ölen ya da yaralanan olmazken, iş makinelerinin toprak altından çıkarılması için çalışma başlatıldı. - ADIYAMAN

»  »      Haber Yayın Tarihi : 10.03.2019 02:57 Kaynak: İHA

Adıyaman, Sincik, 3. Sayfa
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