Heyelan İş Makinelerini Yuttu
26 dakika önce
Adıyaman'ın Sincik ilçesinde aşırı yağışlardan dolayı meydana gelen heyelanda 3 iş makinesi ve 1 kamyon toprak altında kaldı.
Adıyaman
'ın Sincik
ilçesinde aşırı yağışlardan dolayı meydana gelen heyelanda 3 iş makinesi ve 1 kamyon toprak altında kaldı.
Edinilen bilgilere göre, Sincik ilçesine bağlı Hüseyinli köyü Çağlayan
mezrası yakınlarında özel bir firmaya ait elektrik santralinin üst kısmında aşırı yağışlardan dolayı heyelan meydana geldi. Heyelanda elektrik santralindeki 2 adet loder diye tabir edilen iş makinesi, 1 kepçe ve 1 adet kamyon, toprak ve kaya parçalarının altında kaldı. Ölen ya da yaralanan olmazken, iş makinelerinin toprak altından çıkarılması için çalışma başlatıldı. - ADIYAMAN
Son Dakika
» 3. Sayfa
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 10.03.2019 02:57 Kaynak: İHA
Fatih'te Polis, Tartıştığı İş Yeri Sahibini Silahla Vurdu
Eğlence Mekanına Gelen Polis, Güvenlik Görevlisini Vurdu
Polis, Gizlice Girdiği Eğlence Merkezlerine Ceza Yağdırdı
Kaza Sonrası Araçtan İnip Tartışan Kişilere Başka Bir Otomobil Çarptı: 3 Ölü, 5 Yaralı