Heyelan kara yolunu kapattı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Heyelan kara yolunu kapattı - Son Dakika

Heyelan kara yolunu kapattı

6 saat önce

Meydana gelen heyelan nedeniyle Karabük-Zonguldak kara yolu, çift yönlü ulaşıma kapandı.

Meydana gelen heyelan nedeniyle Karabük- Zonguldak kara yolu, çift yönlü ulaşıma kapandı.

Karabük-Zonguldak karayolunda meydana gelen heyelan sonucu kaya parçaları ve toprak, Bolkuş Tüneli girişinde yola sürüklendi.

Kapanan yolun ulaşıma açılması için karayolları ekipleri çalışma başlattı.

Bu yolu tercih eden araçlar, uzun kuyruklar oluşturdu.

Öte yandan, Yenice ilçesinden Karabük'e hasta taşıyan bir ambulans da tünel içinde mahsur kaldı. Hasta, sedyeyle Karabük'ten gelen başka bir ambulansa taşınarak hastaneye ulaştırıldı.

Heyelan kara yolunu kapattı

Zonguldak, Karabük, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.01.2020 01:42 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Sezon başından beri paralarını alamayan futbolculardan görülmemiş tepki!
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Libya için yoğun diplomasi trafiği! Putin ile telefonda görüştü Son dakika: İzmir'de göçmen teknesi battı: 8'i çocuk 11 kişinin cesedine ulaşıldı Prof. Dr. Naci Görür'den uyarılı deprem paylaşımı! Haritayı göstererek sıkıntı olduğuna dikkat çekti

Son Dakika Haberleri
07:49 Meslek lisesi öğrencilerinden biyonik el - Son Dakika
07:49 Datça'da baharın müjdecileri anemonlar açtı - Son Dakika
07:43 Sarıyer'de trafik kazası: 4 yaralı - Son Dakika
07:34 Sarıyer'de trafik kazası: 4 yaralı - Son Dakika
07:26 Zonguldak 112 ambulansı ile otomobil kavşakta çarpıştı: 2 yaralı - Son Dakika
00:07 Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Libya için yoğun diplomasi trafiği! Putin ile telefonda görüştü - Son Dakika
22:46 Son dakika: İzmir'de göçmen teknesi battı: 8'i çocuk 11 kişinin cesedine ulaşıldı - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.1.2020 08:02:49. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Heyelan kara yolunu kapattı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]