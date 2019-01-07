Heyelan, Karadeniz Sahil Yolu'nu Ulaşıma Kapattı
18 dakika önce
Heyelan, Karadeniz Sahil Yolu'nu ulaşıma kapattıKASTAMONU - Kastamonu'nun Cide ilçesinde meydana gelen heyelan sonrası, Cide-Bartın Karadeniz Sahil Yolu ulaşıma kapandı.
Heyelan, Karadeniz Sahil Yolu
'nu ulaşıma kapattı
KASTAMONU - Kastamonu
'nun Cide
ilçesinde meydana gelen heyelan sonrası, Cide- Bartın
Karadeniz Sahil Yolu
ulaşıma kapandı.
Edinilen bilgiye göre, Cide ilçesinde akşam saatlerinde başlayan kar yağışı sonrası Bartın'a giden karayolu yaşanan toprak kayması sonucu ulaşıma kapandı. Yenice
Köyü yakınlarında meydana gelen heyelan sonrası Karadeniz Sahil Yolu kapanırken, ulaşım Yenice Köyü içerisinden tali bir yoldan kontrollü olarak verilmeye çalışılıyor.
Kapanan sahil yolu için, karayolları ekiplerinin her iki yönden yolu açma çalışmaları yoğun olarak devam ediyor.
Karayolları ekip başının verdiği bilgiye göre, heyelanın büyük olduğu ve sabaha kadar yol açma çalışmalarının süreceği belirtildi.
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Haber Yayın Tarihi : 07.01.2019 01:43 Kaynak: İHA
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