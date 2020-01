Heyelan korkusuyla taş ocağı eylemi yaptılar - Son Dakika

GİRESUN Bulancak 'a bağlı Kovanlık beldesinde meydana gelen heyelanlar nedeniyle tedirgin olduklarını söyleyen ilçe sakinleri, toprak kaymasının taş ocağından kaynaklandığını öne sürdü. Düz Mahallesi'nin muhtarı Atanur Bektaş, "Mahallemiz tehdit altında. Bu tehlikeli olan taş ocağının çalışmasını istemiyoruz" dedi.

Bulancaklılar, 1993 yılından bu yana Kovanlık beldesine bağlı Düz Mahallesi'nde 6 heyelan meydana geldiğini ve 11 evin yıkıldığını belirterek, toprak kaymasının taş ocağından kaynaklandığını ileri sürdü. Son heyelanın, 2 Ocak'ta taş ocağı ile üst tarafında olduğunu ve toprak kayması yüzünden belde yolunun 15 günde açılabildiğini belirten Bulancaklılar, mahalle yolunda da derin yarıklar oluştuğunu söyledi.

Heyelan riskinin devam ettiğini ve tedirgin olduklarını belirten ilçe sakini Mahmut Küçük, "Yolda ve etrafında çatlaklar oluştu. Her gün can tehlikesiyle öğrenciler, okula gidip geliyor. Bu taş ocağı için defalarca eylem yaptık, gerekli yerlere başvurduk. İnceleme yapıldı ama sorun teşkil etmediği kanaatine vardılar. Bu taş ocağı çalıştığı sürece can tehlikesiyle yaşamaya devam edeceğiz. Buradan gitme şansımız ve başka yerde yaşama şansımız yok" diye konuştu.

Çocuklarını her gün okula gönderirken, korku içinde olduklarını anlatan Pınar Küçük de "Bizler bu tehlikeli yolda çocuklarımızı okula gönderiyoruz. Ama elimiz yüreğimizde, 'Acaba yol uçacak mı, acaba çocuklar eve gelebilecek mi?' diye korku içindeyiz. Her patlamada korku içinde oluyoruz. Taş ocağının şiddeti artmaya başladı. Korku ve panik içindeyiz" dedi.

'TEHLİKELİ OCAĞIN ÇALIŞMASINI İSTEMİYORUZ'

Düz Mahallesi'nin muhtarı Atanur Bektaş ise taş ocağının kapatılmasını istediklerini belirterek, "Mahallemiz tehdit altında. 2017 yılından önce çok başvuruda bulunduk; ama bize sahip çıkan olmadı. Heyelan olan yolumuzu 14 köy kullanıyor ama buna rağmen yolumuz 15 günde açılabildi. Çünkü heyelan olan yerin üst tarafındaki yolda çatlaklar ve yarıklar oluştu" diye konuştu.

- Giresun