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Heyelan köy yolunu ulaşıma kapattı - Son Dakika

Heyelan köy yolunu ulaşıma kapattı

18.12.2021 17:56

Heyelan köy yolunu ulaşıma kapattı Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde kuvvetli sağanak yağış nedeniyle heyelan meydana geldi.

Heyelan köy yolunu ulaşıma kapattı

ZONGULDAK - Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde kuvvetli sağanak yağış nedeniyle heyelan meydana geldi. Heyelan nedeniyle eski Ereğli- Kandilli yolu ulaşıma kapandı.

Heyelan, eski Ereğli-Kandilli yolu Keşkek köyü mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bölgede 3 gündür devam eden sağanak yağış sonrası, heyelan meydana geldi. Keşkek köyü sakinlerinin ulaşımını sağladığı Eski Ereğli Kandilli yolu trafiğe kapandı. Zonguldak il Özel İdaresi'ne bağlı ekipler, bölgede incelemelerde bulundu. Köy muhtarı Hasan Yılmaz'ında yer aldığı özel idare ekiplerinin incelemelerinde, toprağın yoldan alınması daha büyük bir heyelana yol açabileceğinden, detaylı incelemenin ardından çalışmalara başlayabileceği ifade edildi.

Keşkek Köyü Muhtarı Hasan Yılmaz, yolu yaklaşık 80 yıl önce köylünün yaptığını belirtti. Köyde bu güzergahı kullanan 500 kişinin heyelan nedeniyle mağdur olduklarını söyleyen Muhtar Yılmaz "Burası Kandili'yi, Ereğli'ye bağlayan, bizim halk otobüslerimizin çalıştığı, köyümüzden Balı köyüne giden halk otobüsünün yani 70, 80 yıl evvel yaptığımız, köylünün kazma kürekle yaptığı ana yolumuz bizim burası. Bir altta tren yolu çalışıyordu. Bir altta da Köseağzı var. Uzun Mehmet'in kömürü bulduğu yer. Yani burada iki tane yol güzergahı var. Üzerinde iki tane tavuk çiftliği var. İleride TTK var. Yani bu yol 80 yıldır çalışan bir yolumuz." dedi.

İlçeye bağlı Keşkek Köyü'nde meydana gelen heyelanın büyüklüğü ise drone ile görüntülendi. Yolun toprak ve kaya parçalarıyla tamamen kapandığı görülüyor.

Heyelan köy yolunu ulaşıma kapattı
Heyelan köy yolunu ulaşıma kapattı
Heyelan köy yolunu ulaşıma kapattı
Heyelan köy yolunu ulaşıma kapattı
Heyelan köy yolunu ulaşıma kapattı
Heyelan köy yolunu ulaşıma kapattı

Toprak Kayması, Hasan Yılmaz, Zonguldak, Ereğli, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Heyelan köy yolunu ulaşıma kapattı - Son Dakika


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