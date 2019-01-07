Heyelan Mahalle Yolunu Kapattı

Antalya
'nın Gazipaşa
ilçesinde etkili olan sağanak nedeniyle Öznurtepe Mahallesi yolu heyelan sonucu kapandı, 5 mahalleyi bağlayan grup yolunda da ulaşım güçlükle sağlanıyor.
Öznurtepe Mahallesi Muhtarı Ahmet Karabulut
, yaptığı açıklamada, bölgede şiddetli yağışın aralıklarla etkisini sürdürdüğünü söyledi.
Söğütsekisi Sokak Suludere mevkisine 5 gün önce heyelan sonucu yolun ulaşıma kapandığını belirten Karabulut, "Heyelan sonucu Öznurtepe ve Yeşilyurt
mahallelerinin bir bölümüne ulaşım sağlanamıyor. Söğütsekisi'ndeki köprünün bir bölümünü de sel aldı, mezarlığımıza da ulaşım yok. Yetkililere bildirdik, yolumuzun açılması için yardım bekliyoruz." diye konuştu.
Küçüklü, Çakmak, Çörüş, Öznurtepe ve Yeşilyurt mahallelerinin bir bölümüne ulaşımı sağlayan grup yolunda da çökme ve çukurlar oluştuğunu dile getiren Karabulut, şöyle devam etti:
"Beş mahalleyi birbirine bağlayan grup yolunda ulaşım güçlükle sağlanıyor. Beş mahallenin 800 civarında nüfusu var. Daha önce de bildirdik ancak yola hiçbir belediye sahip çıkmıyor. Beş mahalle muhtarı olarak zor durumdayız, vatandaşımız sürekli şikayetçi."