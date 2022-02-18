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Heyelan meydana gelen Karadeniz Sahil Yolu'nda çalışmalar sürüyor - Son Dakika

Heyelan meydana gelen Karadeniz Sahil Yolu'nda çalışmalar sürüyor

18.02.2022 15:44
Heyelan meydana gelen Karadeniz Sahil Yolu'nda çalışmalar sürüyor

Karadeniz Sahil Yolu'nun Akçakoca kesiminde, Melenağzı Köprüsü mevkisinde heyelana bağlı oluşan çatlaklar onarılıyor.

Karadeniz Sahil Yolu'nun Akçakoca kesiminde, Melenağzı Köprüsü mevkisinde heyelana bağlı oluşan çatlaklar onarılıyor.

Bölgede, 10 Şubat'ta yaşanan heyelan sonucu meydana gelen çatlakların onarımı için Düzce İl Özel İdaresi ve Karayolları ekiplerince çalışma yürütülüyor.

Yağışlar nedeniyle zaman zaman kayan bölgelerin artması ve çatlakların büyümesi, ekiplerin çalışma alanını genişletiyor.

Güvenlik önlemi alınan yol, Paşalar mevkisi 6. kilometreden itibaren trafiğe kapalı bulunuyor. Ağır tonajlı araçların her iki yöne geçişine izin verilmezken, diğer araçların ulaşımı ise oluşturulan tali yoldan sağlanıyor.

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Karadeniz Sahil Yolu, Akçakoca, Düzce, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Heyelan meydana gelen Karadeniz Sahil Yolu'nda çalışmalar sürüyor - Son Dakika


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