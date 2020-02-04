Heyelan nedeniyle 12 bina tahliye edildi - Son Dakika
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Heyelan nedeniyle 12 bina tahliye edildi

6 saat önce

Ordu'nun Aybastı ilçesinde meydana gelen heyelan nedeniyle 12 bina tahliye edildi.

Ordu'nun Aybastı ilçesinde meydana gelen heyelan nedeniyle 12 bina tahliye edildi.

Aybastı Belediye Başkanı Beytullah Geçtan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ilçenin son günlerde ciddi yağış aldığını ve kar sularının erimeye başlamasıyla bazı mahallelerde heyelan ile göçüklerin olduğunu söyledi.

En ciddi heyelanın Toygar Mahallesi'nde meydana geldiğini belirten Geçtan, mahalledeki 12 binanın tedbir amacıyla boşaltıldığını, evlerde kalan yaklaşık 25 kişinin akrabalarının yanına ve otellere yerleştirildiğini ifade etti.

Öte yandan Ordu Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, Toygar Mahallesi'nde bugün meydana gelen heyelan sonrası Vali Seddar Yavuz'un talimatı ile İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğünün teknik elemanlarınca bölgeye gidilerek yerinde inceleme yapıldığı kaydedildi.

Gece olması nedeniyle alanda detaylı inceleme yapılamadığı ancak heyelanlı sahada hareketlilik olduğunun gözlemlendiği aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Bu sebeple bir sonraki incelemeye kadar (yarın) tedbiren 12 konut can ve mal güvenliği açısından boşaltılmıştır. Boşaltılan 12 binanın 3'ü boş durumdadır. Boşaltılan konutlarda bulunan aileler, imkanı olanlar akrabalarının yanında, imkanı olmayanlar ise Valimiz Seddar Yavuz'un vermiş olduğu talimatla Aybastı Kaymakamlığı ve Aybastı Belediyesince otele yerleştirilmek suretiyle geceyi geçireceklerdir. Yarın yapılacak detaylı inceleme neticesinde kati karar verilecektir."

Heyelan nedeniyle 12 bina tahliye edildi

Toygar Mahallesi, Aybastı, Ordu, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 04.02.2020 11:43 Kaynak: AA
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