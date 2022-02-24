HEYELAN NEDENİYLE 17 EVİN BOŞALTILDIĞI KÖYDE YAĞIŞ TEDİRGİNLİĞİ - Son Dakika
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HEYELAN NEDENİYLE 17 EVİN BOŞALTILDIĞI KÖYDE YAĞIŞ TEDİRGİNLİĞİ

24.02.2022 15:32

KARABÜK'ün Yenice ilçesine bağlı Değirmenyanı köyünde heyelandan 17 evin etkilendiği mahallede vatandaşlar, devam eden yağışlar nedeniyle tedirginlik yaşıyor.

KARABÜK'ün Yenice ilçesine bağlı Değirmenyanı köyünde heyelandan 17 evin etkilendiği mahallede vatandaşlar, devam eden yağışlar nedeniyle tedirginlik yaşıyor. Köy muhtarı İhsan Kurt, 'Eğer yağışlar devam ederse en büyük sıkıntımız o zaman başlayacaktır. Evlerdeki eşyalarımızın hepsini boşaltamadık. Bir kısmını aldık fakat bir kısmı kaldı. Bu nedenle sıkıntımız büyük olacak' dedi.

Yenice'ye bağlı Değirmenyanı köyü Erfeyli Mahallesi'nde pazar günü sağanak sonrası yollarda ve bahçelerde heyelan meydana geldi. Köy muhtarı İhsan Kurt'un durumu bildirmesi üzerine jandarma ve AFAD ekipleri köye sevk edildi. AFAD ekipleri, mahallede incelemelerde bulundu. Evlerde, bahçelerde ve yollarda çökmeler meydana gelmesi üzerine mahalleye giriş çıkışlar kapatıldı. AFAD ekiplerinin yaptığı kontrollerde 17 evin çökme tehlikesi ile karşı karşıya kaldığı belirlendi. Çökme ihtimaline karşı vatandaşlar evlerinden tahliye edildi. Pazartesi günü köye giderek incelemede bulunan Vali Fuat Gürel, 'Çöken yollar konusunda yeni alternatif yollar yapılacak. Kısa vadede vatandaşlarımıza ekonomik olarak destek vereceğiz, bunun yanında konutlar nereye yapılacağı noktasında çalışma yapacağız' dedi.

YER YER ÇÖKMELER, MEZARLIKTA KAYMALAR OLDU

Yağışların devam ettiği heyelan bölgesinde yer yer çökmeler ve derin yarıklar oldu, mezarlıkta kaymalar yaşandı. Heyelan bölgesinde çalışmaların devam ettiğini belirten Muhtar İhsan Kurt, 'Dün akşamdan bu yana bir hareketlilik söz konusu değil. Eğer yağışlar devam ederse en büyük sıkıntımız o zaman başlayacaktır. Evlerdeki eşyalarımızın hepsini boşaltamadık. Bir kısmını aldık fakat bir kısmı kaldı. Bu nedenle sıkıntımız büyük olacak" dedi.

21 MEZARIN YERİ DEĞİŞTİRİLECEK

Kurt, mezarların da heyelandan etkilendiğini belirterek, '21 tane mezarlığımızda kayma oldu. Gerekli prosedür işlerini yaptık. 2 mezarın naklini gerçekleştirdik. Havaların düzelmesiyle diğer mezarların naklini de gerçekleştireceğiz. Mezarların naklini aynı bölüm içerisinde sağlam bir bölüme yapacağız' diye konuştu.

HEYELAN NEDENİYLE 17 EVİN BOŞALTILDIĞI KÖYDE YAĞIŞ TEDİRGİNLİĞİ
HEYELAN NEDENİYLE 17 EVİN BOŞALTILDIĞI KÖYDE YAĞIŞ TEDİRGİNLİĞİ
HEYELAN NEDENİYLE 17 EVİN BOŞALTILDIĞI KÖYDE YAĞIŞ TEDİRGİNLİĞİ
HEYELAN NEDENİYLE 17 EVİN BOŞALTILDIĞI KÖYDE YAĞIŞ TEDİRGİNLİĞİ
HEYELAN NEDENİYLE 17 EVİN BOŞALTILDIĞI KÖYDE YAĞIŞ TEDİRGİNLİĞİ
HEYELAN NEDENİYLE 17 EVİN BOŞALTILDIĞI KÖYDE YAĞIŞ TEDİRGİNLİĞİ
HEYELAN NEDENİYLE 17 EVİN BOŞALTILDIĞI KÖYDE YAĞIŞ TEDİRGİNLİĞİ
HEYELAN NEDENİYLE 17 EVİN BOŞALTILDIĞI KÖYDE YAĞIŞ TEDİRGİNLİĞİ
HEYELAN NEDENİYLE 17 EVİN BOŞALTILDIĞI KÖYDE YAĞIŞ TEDİRGİNLİĞİ
HEYELAN NEDENİYLE 17 EVİN BOŞALTILDIĞI KÖYDE YAĞIŞ TEDİRGİNLİĞİ
HEYELAN NEDENİYLE 17 EVİN BOŞALTILDIĞI KÖYDE YAĞIŞ TEDİRGİNLİĞİ
HEYELAN NEDENİYLE 17 EVİN BOŞALTILDIĞI KÖYDE YAĞIŞ TEDİRGİNLİĞİ
HEYELAN NEDENİYLE 17 EVİN BOŞALTILDIĞI KÖYDE YAĞIŞ TEDİRGİNLİĞİ
HEYELAN NEDENİYLE 17 EVİN BOŞALTILDIĞI KÖYDE YAĞIŞ TEDİRGİNLİĞİ

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Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel HEYELAN NEDENİYLE 17 EVİN BOŞALTILDIĞI KÖYDE YAĞIŞ TEDİRGİNLİĞİ - Son Dakika


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SON DAKİKA: HEYELAN NEDENİYLE 17 EVİN BOŞALTILDIĞI KÖYDE YAĞIŞ TEDİRGİNLİĞİ - Son Dakika
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