Heyelan nedeniyle 5 katlı binada yaşayanlar tahliye edildi (2) - Son Dakika
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Heyelan nedeniyle 5 katlı binada yaşayanlar tahliye edildi (2)

16.03.2022 12:20

Samsun'un Canik ilçesinde toprak kayması ve yamaçtan kopan kaya parçaları nedeniyle 5 katlı binada oturanlar tahliye edildi.

Samsun'un Canik ilçesinde toprak kayması ve yamaçtan kopan kaya parçaları nedeniyle 5 katlı binada oturanlar tahliye edildi.

İlçenin Gaziosmanpaşa Mahallesi Gökçe Sokak'ta aşırı yağışlar nedeniyle heyelan meydana geldi. Yamaçtan kopan kaya parçaları 5 katlı binanın bazı bölümlerine hasar verdi.

İhbar üzerine bölgeye polis ve AFAD ekipleri sevk edildi.

AFAD bölgede güvenlik önlemi aldı. Binadakiler ekiplerce yakınlarının yanına yerleştirildi.

Bina sakinlerinden Kadir Memiş, AA muhabirine, akşam mutfakta oturduklarını belirterek, "Bir anda bir gürültü duyduk. Gök gürledi sandık ama evden çıkıp aşağıya indiğimizde baktık ki binanın arka kısmındaki yamaçtan kayalar düşüyordu. Evlerimizi tamamen boşattık." dedi.(2)

Heyelan nedeniyle 5 katlı binada yaşayanlar tahliye edildi (2)
Heyelan nedeniyle 5 katlı binada yaşayanlar tahliye edildi (2)
Heyelan nedeniyle 5 katlı binada yaşayanlar tahliye edildi (2)

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Gaziosmanpaşa, Samsun, Gökçe, Canik, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Heyelan nedeniyle 5 katlı binada yaşayanlar tahliye edildi (2) - Son Dakika


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SON DAKİKA: Heyelan nedeniyle 5 katlı binada yaşayanlar tahliye edildi (2) - Son Dakika
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