Son Dakika Haberleri: Heyelan nedeniyle çöken yolda çalışma başlatıldı
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Heyelan nedeniyle çöken yolda çalışma başlatıldı

9 dakika önce

Bozkır'ı Antalya kara yoluna bağlayan yolun Çatmakaya bölgesinde geçtiğimiz kış heyelan nedeniyle yaşanan çökmenin ardından yol ulaşıma kapanmıştı.

Heyelan nedeniyle çöken yolda çalışma başlatıldı, System.String[]
Bozkır'ı Antalya kara yoluna bağlayan yolun Çatmakaya bölgesinde geçtiğimiz kış heyelan nedeniyle yaşanan çökmenin ardından yol ulaşıma kapanmıştı.
Kış aylarında meydana gelen heyelanda yol kenarındaki istinat duvarının göçmesi ile yolun yaklaşık 100 metrelik bölümü etkilendi.
Yolunun etkilenen kısımda çalışma başlatıldı.

Çatmakaya bölgesindeki çalışma nedeni yol, Gölcük yaylasının girişinden Karakışla Yaylası bölgesindeki tahliye yolundan trafik akışı sağlanıyor.
Antalya, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 08.08.2019 02:06 Kaynak: AA
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