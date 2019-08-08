Heyelan nedeniyle çöken yolda çalışma başlatıldı
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Bozkır'ı Antalya kara yoluna bağlayan yolun Çatmakaya bölgesinde geçtiğimiz kış heyelan nedeniyle yaşanan çökmenin ardından yol ulaşıma kapanmıştı.
Bozkır'ı Antalya kara yoluna bağlayan yolun Çatmakaya bölgesinde geçtiğimiz kış heyelan nedeniyle yaşanan çökmenin ardından yol ulaşıma kapanmıştı. Haber Yayın Tarihi: 08.08.2019 02:06 Kaynak: AA
Kış aylarında meydana gelen heyelanda yol kenarındaki istinat duvarının göçmesi ile yolun yaklaşık 100 metrelik bölümü etkilendi.
Yolunun etkilenen kısımda çalışma başlatıldı.
Çatmakaya bölgesindeki çalışma nedeni yol, Gölcük yaylasının girişinden Karakışla Yaylası bölgesindeki tahliye yolundan trafik akışı sağlanıyor.
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