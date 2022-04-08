Heyelan nedeniyle devrilen elektrik direğinin yerine yenisi yerleştirildi - Son Dakika
Üye Girişi

Heyelan nedeniyle devrilen elektrik direğinin yerine yenisi yerleştirildi

08.04.2022 15:37

Muş'ta heyelan oluşan bölgede elektrik direğinin devrilmesi sonucu karanlıkta kalan iki yerleşim yerine Van Gölü Elektrik Dağıtım AŞ (VEDAŞ) ekiplerinin çalışması sonucu yeniden enerji verildi.

Muş'ta heyelan oluşan bölgede elektrik direğinin devrilmesi sonucu karanlıkta kalan iki yerleşim yerine Van Gölü Elektrik Dağıtım AŞ (VEDAŞ) ekiplerinin çalışması sonucu yeniden enerji verildi.

Merkeze bağlı 35 kilometre uzaklıktaki Kayaışık köyü kırsalında yağış sonrasında oluşan heyelan nedeniyle elektrik direği devrildi.

VEDAŞ ekipleri, köylülerin de desteğiyle bölgeye yeniden elektrik direği dikerek, köylere enerji verilmesini sağladı.

VEDAŞ İl Müdürlüğü İşletme Müdürü Özcan Kök, gazetecilere yaptığı açıklamada, etkili olan kar yağışının ardından toprak zeminin yumuşaması sonucu enerji nakil hattında arıza meydana geldiğini söyledi.

Devrilen direğin tekrar dikilerek, arızanın giderildiğini belirten Kök, "Gece boyunca burada fırtına ve yoğun yağış devam etti. Sabah erken saatlerinde ekiplerimizle beraber yıkılan derneğimizin yerine tekrar dikimini sağlayıp, köylerimize enerji akışını sağladık." dedi.

Kayaışık Köyü Muhtarı Veysi Bilen de bölgede çalışma yürüten ekiplere teşekkür etti.

Heyelan nedeniyle devrilen elektrik direğinin yerine yenisi yerleştirildi
Heyelan nedeniyle devrilen elektrik direğinin yerine yenisi yerleştirildi
Heyelan nedeniyle devrilen elektrik direğinin yerine yenisi yerleştirildi

YORUMLAR
500
Yağış ve fırtınanın etkisiyle elektrik direği devrildi Yağış ve fırtınanın etkisiyle elektrik direği devrildi Heyelanda zarar gören köprünün yerine alternatif yolu kullanmak istediler, çamurda mahsur kaldılar Heyelanda zarar gören köprünün yerine alternatif yolu kullanmak istediler, çamurda mahsur kaldılar

Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Heyelan nedeniyle devrilen elektrik direğinin yerine yenisi yerleştirildi - Son Dakika


Son Dakika
16:26 Tatil için geldiği Türkiye'de ezan sesinden etkilendi, Müslüman oldu
16:24 Ünlü doktor atlarına bakan uzman çavuşun 10 kurşunuyla yaşamını yitirdi!
16:22 İstanbul Valiliği'nden Galatasaray'a dava
16:20 Görenler gözlerine inanamadı! İstanbul Boğazı'ndan adeta apartman geçti
16:14 Manken Sevda Demirel Nisa bebek için Cumhurbaşkanı Erdoğan'a seslendi: Annelik yapmak istiyorum, lütfen bana verin
15:50 Ukrayna'da tren istasyonuna düzenlenen saldırıda kan donduran detay! Füzenin üzerine "çocuklar için" yazıldığı iddia edildi
15:44 Dünyada bir ilk: ABB dizel otobüsleri elektrikliye dönüştürüyor! Mansur Yavaş test sürüşüne katıldı
15:41 Bu iddia çok konuşulur! Medipol Başakşehir'e 500 milyon dolarlık teklif
15:37 Uzmanlar gün vererek uyardı: Sıcaklıklar 12 derece düşüyor, bazı illere kar geliyor
15:33 2007 yılında trafik kazasında yaşamını yitiren Barış Akarsu'nun hayatı sinema filmi oluyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.04.2022 16:45:36. #1.12#
SON DAKİKA: Heyelan nedeniyle devrilen elektrik direğinin yerine yenisi yerleştirildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement