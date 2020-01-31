Heyelan nedeniyle hasar gören yolda onarım çalışması - Son Dakika

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Heyelan nedeniyle hasar gören yolda onarım çalışması
6 saat önce
Nurdağı ilçesinde heyelan nedeniyle hasar gören yolda bakım ve onarım çalışması başlatıldı.
Haber Yayın Tarihi: 31.01.2020 04:08 Kaynak: AA
Nurdağı ilçesinde heyelan nedeniyle hasar gören yolda bakım ve onarım çalışması başlatıldı.
Son yıllarda heyelan nedeniyle çökme meydana gelen Nurdağı- Gaziantep yolu Olucak Mahallesi mevkisinde çalışma başlatıldı.
Çalışmalar nedeniyle ulaşım kontrollü olarak sağlanıyor.
Çalışmaların 6 ay süreceği öğrenildi.
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