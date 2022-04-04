Heyelan nedeniyle iki yönlü kapatılmıştı! Bolu Dağı Tüneli yeniden ulaşıma açılmak için gün sayıyor - Son Dakika
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Heyelan nedeniyle iki yönlü kapatılmıştı! Bolu Dağı Tüneli yeniden ulaşıma açılmak için gün sayıyor

04.04.2022 10:03

Bolu Dağı Tüneli'nde cumartesi günü yaşanan heyelan sebebiyle tünelin iki tarafı da ulaşıma kapatılmıştı. Acil olarak çalışma başlatan ekipler, bugün yola inen toprağı temizledi. Tünel trafiğinin kısa süre içerisinde normale dönmesi ve trafiğe açılması bekleniyor.

TEM yolunun Bolu Dağı Tüneli Ankara istikameti girişinde cumartesi günü saat 19.50'de heyelan meydana geldi. Tünelin üzerindeki toprak yola kaydı. TEM otoyolu çift yönlü olarak trafiğe kapatıldı. İstanbul yönüne giden araç sürücüleri Abant kavşağından, Ankara yönüne gidenler ise Kaynaşlı kavşağından D-100 kara yoluna yönlendirildi.

TOPRAK SABAH SAATLERİNDE TAMAMEN KALDIRILDI

Karayolları ekipleri yoldaki toprağın kaldırılması için çalışma başlattı. Ekipler, heyelanın yaşandığı günden beri kapalı olan yoldaki toprağı dün gün boyu süren çalışmaların ardından bu sabah saatlerinde tamamen kaldırıldı.

UZMANLAR İNCELEMELERİNİ SÜRDÜRÜYOR

Yolda temizlik çalışması sürerken, heyelan tehlikesinin devam etmesi nedeniyle uzmanlar tarafından da inceleme yapılıyor. Yolun bugün kontrollü şekilde açılması planlanıyor.

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Heyelan sonrası Bolu Dağı Tüneli'nde yol açma çalışmaları sürüyor Heyelan sonrası Bolu Dağı Tüneli'nde yol açma çalışmaları sürüyor Bolu Dağı Tüneli'nde heyelan nedeniyle kapanan yolu açma çalışmaları sürüyor (2) Bolu Dağı Tüneli'nde heyelan nedeniyle kapanan yolu açma çalışmaları sürüyor (2)

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Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Heyelan nedeniyle iki yönlü kapatılmıştı! Bolu Dağı Tüneli yeniden ulaşıma açılmak için gün sayıyor - Son Dakika


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