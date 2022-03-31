Heyelan nedeniyle kapanan Ardeşen-Çamlıhemşin kara yolu ulaşıma açıldı - Son Dakika
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Heyelan nedeniyle kapanan Ardeşen-Çamlıhemşin kara yolu ulaşıma açıldı

31.03.2022 14:35
Heyelan nedeniyle kapanan Ardeşen-Çamlıhemşin kara yolu ulaşıma açıldı

Rize'de heyelan nedeniyle ulaşıma kapanan Ardeşen-Çamlıhemşin kara yolu trafiğe açıldı.

Rize'de heyelan nedeniyle ulaşıma kapanan Ardeşen- Çamlıhemşin kara yolu trafiğe açıldı.

Ardeşen-Çamlıhemşin kara yolunun 1. kilometresinde dün yamaçlardan kopan toprak ve kaya parçalarının düşmesinin ardından Karayolları ekiplerince çalışma yürütüldü.

Güvenlik güçlerince bölgede önlem alındı, yol moloz ve kaya parçalarından temizlendi.

Ekipler, çalışmaların ardından yolu ulaşıma kontrollü olarak açtı.

Yetkililer, son günlerde artan toprak kaymaları nedeniyle dikkatli olunmasını istedi.

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Çamlıhemşin, Rize, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Heyelan nedeniyle kapanan Ardeşen-Çamlıhemşin kara yolu ulaşıma açıldı - Son Dakika


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