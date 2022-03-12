Heyelan nedeniyle kapanan Artvin-Şavşat kara yolu ulaşıma açıldı - Son Dakika

Artvin'de meydana gelen heyelan sonucu kapanan Artvin- Şavşat kara yolu ulaşıma açıldı.
Artvin-Şavşat kara yolu 30. kilometredeki Berta Köprüsü mevkisinde meydana gelen heyelan nedeniyle ulaşım çift yönlü durdu.
Yaklaşık 1 saat ulaşıma kapanan yol, karayolları ekiplerinin çalışması sonrası temizlenerek yeniden açıldı.
Öte yandan, heyelan, güzergahta seyreden bir sürücünün cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.
Kaynak: AA
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