Heyelan nedeniyle kapanan Artvin-Yusufeli yolu ulaşıma açıldı - Son Dakika

Olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince Artvin Devlet Hastanesine kaldırılan Avcı'nın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Sabah Artvin-Yusufeli kara yolunun 7. kilometresindeki Deriner 2 Tüneli mevkisi, iki noktada yamaçtan kopan kaya ve toprak parçalarının düşmesi sonucu ulaşıma kapandı.

Estetik için gittiği doktorda kanser olduğunu öğrendi! Bir dönemin en popüler ismi Pınar Eliçe, yaşadıklarını anlattı