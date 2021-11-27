Heyelan nedeniyle kapanan Bulancak-Kovanlık kara yolu ulaşıma açıldı

Giresun'un Bulancak ilçesini Kovanlık beldesine bağlayan ve heyelan sonucu kapanan kara yolu ulaşıma açıldı.

Giresun'un Bulancak ilçesini Kovanlık beldesine bağlayan ve heyelan sonucu kapanan kara yolu ulaşıma açıldı. Bulancak-Kovanlık kara yolunun 26'ncı kilometresinde dün akşam saatlerinde meydana gelen heyelanla toprak ve kaya parçaları yola sürüklendi. Her iki yönden ulaşıma kapanan kara yolunun açılması için Karayolları, İl Özel İdaresi ve Kovanlık Belediyesi ekipleri çalışmalarını gece boyunca sürdürdü. Toprak ve kaya parçalarının kaldırıldığı kara yolunda tekrar ulaşım sağlandı.

Güncel, Son Dakika Kaynak: AA Son Dakika › Güncel › Heyelan nedeniyle kapanan Bulancak-Kovanlık kara yolu ulaşıma açıldı - Son Dakika

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