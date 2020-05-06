Heyelan nedeniyle kapanan Hakkari-Yüksekova kara yolunda çalışmalar sürüyor - Son Dakika

Heyelan nedeniyle kapanan Hakkari-Yüksekova kara yolunda çalışmalar sürüyor

Heyelan nedeniyle kapanan Hakkari-Yüksekova kara yolunun açılması için çalışmalar 5. gününde devam ediyor.

Heyelan nedeniyle kapanan Hakkari- Yüksekova kara yolunun açılması için çalışmalar 5. gününde devam ediyor. Sağanak nedeniyle 1 Mayıs'ta meydana gelen heyelan sonucu kapanan yolun açılması için Karayolları 117. Şube Şefliği ekiplerince kara yolunun 25. kilometresinde yoğun çalışma yürütülüyor. Bölgede heyelan riski nedeniyle çalışmalarını iş makineleriyle kontrollü şekilde sürdüren ekipler, alternatif yol için yolun aşağısından geçen suyun yönünü değiştirerek, Zap Nehri üzerinden geçici olarak araçların geçebileceği alan oluşturmaya çalışıyor. Bazı küçük araç sahipleri söz konusu bölgeyi geçmek için çevredeki köy yollarını kullanırken, güvenlik önlemi aşan jandarma ekipleri sürücülere dikkatli olmaları yönünde uyarıyor. Vatandaşlardan Bedirhan Oğuz, gazetecilere yaptığı açıklamada, Hakkari'ye gitmek için çevredeki köy yollarını kullandıklarını belirterek, büyük araçların köy yolundan geçmesinin zor olduğunu ve çalışmaların bitmesini beklediklerini söyledi.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: AA

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