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Heyelan nedeniyle kapanan köy yolları ulaşıma açıldı - Son Dakika

Heyelan nedeniyle kapanan köy yolları ulaşıma açıldı

07.02.2022 15:29

Heyelan nedeniyle kapanan köy yolları ulaşıma açıldı Batman'ın Sason ilçesinde meydana gelen heyelan nedeniyle kapana köy yolu, karayolları ekiplerinin çalışmasıyla temizlenerek ulaşıma açıldı.

Heyelan nedeniyle kapanan köy yolları ulaşıma açıldı

BATMAN - Batman'ın Sason ilçesinde meydana gelen heyelan nedeniyle kapana köy yolu, karayolları ekiplerinin çalışmasıyla temizlenerek ulaşıma açıldı.

Batman'ın Sason ilçesinde meydana gelen heyelan, karayolları ekiplerinin çalışmasıyla temizlendi. Heyelan nedeniyle kapanan yol, karayolları ekiplerinin temizlik çalışmasını tamamlamasının ardından kontrollü olarak tekrar ulaşıma açıldı. Bölgede yaşanması muhtemel yeni heyelan riskine karşı da önlem alındığı belirtildi.

Heyelan nedeniyle kapanan köy yolları ulaşıma açıldı
Heyelan nedeniyle kapanan köy yolları ulaşıma açıldı
Heyelan nedeniyle kapanan köy yolları ulaşıma açıldı

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Toprak Kayması, Batman, Sason, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Heyelan nedeniyle kapanan köy yolları ulaşıma açıldı - Son Dakika


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