Heyelan nedeniyle kapanan Samandere Şelalesi-Abant bağlantı yolu ulaşıma açıldı - Son Dakika
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Heyelan nedeniyle kapanan Samandere Şelalesi-Abant bağlantı yolu ulaşıma açıldı

12.04.2022 15:36
Heyelan nedeniyle kapanan Samandere Şelalesi-Abant bağlantı yolu ulaşıma açıldı

Düzce'de eriyen karın ardından oluşan heyelan sonucu kapanan Abant ve Samandere Şelalesi bağlantı yolunda yeniden ulaşım sağlanıyor.

Düzce'de eriyen karın ardından oluşan heyelan sonucu kapanan Abant ve Samandere Şelalesi bağlantı yolunda yeniden ulaşım sağlanıyor.

Sinekli Yaylası-Abant-Samandere Şelalesi orman bağlantı yolunda, karın erimesinin sonucu meydana gelen heyelanın ardından İl Özel İdaresi ekipleri çalışma yürüttü.

Ekipler, 2 günlük çalışmanın ardından ağaç ve toprak parçalarını kaldırarak yolu ulaşıma açtı.

Heyelan nedeniyle kapanan Samandere Şelalesi-Abant bağlantı yolu ulaşıma açıldı
Heyelan nedeniyle kapanan Samandere Şelalesi-Abant bağlantı yolu ulaşıma açıldı
Heyelan nedeniyle kapanan Samandere Şelalesi-Abant bağlantı yolu ulaşıma açıldı

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Düzce, Abant, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Heyelan nedeniyle kapanan Samandere Şelalesi-Abant bağlantı yolu ulaşıma açıldı - Son Dakika


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