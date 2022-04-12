Düzce'de eriyen karın ardından oluşan heyelan sonucu kapanan Abant ve Samandere Şelalesi bağlantı yolunda yeniden ulaşım sağlanıyor.
Sinekli Yaylası-Abant-Samandere Şelalesi orman bağlantı yolunda, karın erimesinin sonucu meydana gelen heyelanın ardından İl Özel İdaresi ekipleri çalışma yürüttü.
Ekipler, 2 günlük çalışmanın ardından ağaç ve toprak parçalarını kaldırarak yolu ulaşıma açtı.
Kaynak: AA
Son Dakika › Güncel › Heyelan nedeniyle kapanan Samandere Şelalesi-Abant bağlantı yolu ulaşıma açıldı - Son Dakika