Heyelan nedeniyle kapanan Silifke-Mut yolu için alternatif güzergah çalışması - Son Dakika

Akdeniz ile İç Anadolu'yu birbirine bağlayan Mersin'deki Silifke- Mut kara yolunun heyelan sonrası kapanması nedeniyle alternatif bağlantı yolu açılıyor.

Silifke Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, 8 Ağustos'ta kapanan yol için Ekşiler Mahallesi'nde alternatif güzergah çalışması başlatıldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Silifke Belediyesi Başkanvekili Sadık Altunok, "Belediye ekiplerimiz tarafından yürütülen yol açma çalışmasını bir an önce tamamlayarak, araç trafiğine açacağız." ifadesini kullandı.