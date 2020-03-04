Heyelan nedeniyle kapanan yol ulaşıma açıldı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Heyelan nedeniyle kapanan yol ulaşıma açıldı - Son Dakika

Heyelan nedeniyle kapanan yol ulaşıma açıldı

6 saat önce

Yağışlı hava koşulları sonucunda meydana gelen heyelan sebebiyle 22 Şubat'ta Hocalar-Sandıklı Karayolu'nun 4'üncü kilometresinde oluşan çökme nedeniyle kapanan yol, gerekli trafik işaretlemeleri yapılıp servis yolu oluşturularak ulaşıma açıldı.

Heyelan nedeniyle kapanan yol ulaşıma açıldı, System.String[]

Yağışlı hava koşulları sonucunda meydana gelen heyelan sebebiyle 22 Şubat'ta Hocalar- Sandıklı Karayolu'nun 4'üncü kilometresinde oluşan çökme nedeniyle kapanan yol, gerekli trafik işaretlemeleri yapılıp servis yolu oluşturularak ulaşıma açıldı.


Hocalar-Sandıklı Karayolu'nun 4'üncü kilometresi Yavaşlar Barajı Yanında 22 Şubat tarihinde Hocalar ilçesi istikametine giderken yolun sağ şeridinde yağışlı hava koşulları sonucunda meydana gelen heyelan sebebiyle yaklaşık 25-30 metre uzunluğunda banket dahil 5 metre genişliğinde, 1 metre derinliğinde çökme meydana gelmişti. Aynı gün saat 21.00'den itibaren Afyonkarahisar Sandıklı-Hocalar ve Uşak il yolu vatandaşların can güvenliği sebebiyle trafiğe tamamen kapatılmıştı. Mağduriyet yaşanmaması için de ulaşım güzergahı olarak Sandıklı ilçesi Alagöz köyü - Hocalar ilçesi Çepni köyü güzergahı belirlenmişti. Çökme meydana gelen yolda çalışmalar tamamlandı ve gerekli trafik işaretlemeleri de yapılarak yol trafiğe yeniden açıldı. - AFYONKARAHİSAR

Yavaşlar, Sandıklı, Hocalar, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 04.03.2020 06:11 Kaynak: İHA
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