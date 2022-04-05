Heyelan nedeniyle kapanan yollarının bir an önce açılmasını istiyorlar - Son Dakika
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Heyelan nedeniyle kapanan yollarının bir an önce açılmasını istiyorlar

05.04.2022 11:01

Heyelan nedeniyle kapanan yollarının bir an önce açılmasını istiyorlar Osmaniye'nin Düziçi ilçesinde aşırı yağışlar nedeniyle oluşan heyelandan dolayı kapanan Akdere Farsak köy yolunun bir aydan beri açılmamasına vatandaşlar tepki gösterdi.

Heyelan nedeniyle kapanan yollarının bir an önce açılmasını istiyorlar

OSMANİYE - Osmaniye'nin Düziçi ilçesinde aşırı yağışlar nedeniyle oluşan heyelandan dolayı kapanan Akdere Farsak köy yolunun bir aydan beri açılmamasına vatandaşlar tepki gösterdi. Yolun biran önce açılmasını isteyen vatandaşlar, mağdur olduklarını ifade ederek yetkililerden yardım istedi.

Osmaniye'nin Düziçi ilçesinde yaklaşık bir ay önce aşırı yağışlar nedeniyle Akdere Farsak grup yolu Göllüler Mahallesi Sabun Çayı iniş noktasında oluşan heyelan nedeniyle yola düşen kayalar köy yolunu kapatmıştı. Kapanan yolun tekrardan açılması için çalışma başlatan İl Özel İdaresi ekipleri, yağışlar nedeniyle oluşabilecek heyelan riskine karşı yolu bir süreliğine trafiğe kapatmıştı. Tedbir amaçlı kapatılan yolun yaklaşık bir aydan beri açılmamasına vatandaşlar tepki gösterdi. Akdere Farsak, Bayındır ve Alibozlu gibi birçok köye geçiş sağlanan yolun biran önce açılamasını isteyen vatandaşlar mağdur olduklarını ifade etti.

Yolun biran önce trafiğe açılmasını isteyen vatandaşlar, "Yaklaşık bir önce köy yolun kaya düştü. O zamandan beri rezil olduk. Kapanan yol 4 kilometre diğer yol 8 kilometre. Kepçe geldi çalışmaya başladı sonra bıraktı gitti biz mağdur olduk. Şuanda yolumuz kapalı biz 3-4 kilometre fazla yoldan gidiyoruz. Yolumuzun bir an önce açılmasını istiyoruz. Bu yolumuz Akdere Farsak yoluna gidiyor. Gurup yolumuz, ambulans falan bu yolu kullanıyor" diye konuştular.

Heyelan nedeniyle kapanan yollarının bir an önce açılmasını istiyorlar
Heyelan nedeniyle kapanan yollarının bir an önce açılmasını istiyorlar
Heyelan nedeniyle kapanan yollarının bir an önce açılmasını istiyorlar

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Toprak Kayması, Osmaniye, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

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