Heyelan nedeniyle kapatılan Nallıhan-Mudurnu yolunda çalışma başlatıldı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Heyelan nedeniyle kapatılan Nallıhan-Mudurnu yolunda çalışma başlatıldı - Son Dakika

Heyelan nedeniyle kapatılan Nallıhan-Mudurnu yolunda çalışma başlatıldı

7 saat önce

Heyelan nedeniyle ulaşıma kapatılan Nallıhan-Mudurnu kara yolunda, yeni bir heyelan riski bulunan bölgenin temizlenmesi için çalışma başlatıldı.

Heyelan nedeniyle kapatılan Nallıhan-Mudurnu yolunda çalışma başlatıldı, System.String[]

Heyelan nedeniyle ulaşıma kapatılan Nallıhan- Mudurnu kara yolunda, yeni bir heyelan riski bulunan bölgenin temizlenmesi için çalışma başlatıldı.

Alınan bilgiye göre, bir süre önce Analıkaya mevkisinde kayaların düşmesiyle kapanan Nallıhan- Mudurnu- İstanbul kara yolu, heyelan riski nedeniyle ulaşıma kapalı tutuluyor.

Söz konusu güzergahta ulaşım, Göynük ve Taraklı üzerinden sağlanıyor.

Uyarıcı levhaların konulduğu yolun, tehlike arz eden kayaların düşürülmesi ve temizlenmesi için kara yolları ekipleri tarafından çalışma başlatıldı.

Bölgeye getirilen 3 adet iş makinesi yol kenarında bulunan yamaçtaki tehlike oluşturan kaya parçalarını temizlemeye başladı.

Çalışmaların tamamlanmasının ardından yolun yeniden ulaşıma açılacağı öğrenildi.

Nallıhan, İstanbul, Mudurnu, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 19.02.2020 12:06 Kaynak: AA
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