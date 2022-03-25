Heyelan nedeniyle kısmen kapanan Kars-Kağızman kara yolu ulaşıma açıldı - Son Dakika
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Heyelan nedeniyle kısmen kapanan Kars-Kağızman kara yolu ulaşıma açıldı

25.03.2022 00:20
Heyelan nedeniyle kısmen kapanan Kars-Kağızman kara yolu ulaşıma açıldı

Heyelan nedeniyle kısmen kapatılan Kars-Kağızman kara yolunda ulaşım kontrollü olarak sağlanmaya başlandı.

Heyelan nedeniyle kısmen kapatılan Kars- Kağızman kara yolunda ulaşım kontrollü olarak sağlanmaya başlandı.

Kars'ta etkili olan kar yağışı ve tipi ulaşımda aksamalara neden oldu.

Yağışlar nedeniyle Kağızman-Kars kara yolunun 36. kilometresinde meydana gelen heyelan yüzünden dik yamaçtan kopan toprak ve kaya parçaları yolu kapattı.

Jandarma ekiplerince önlem alınan ve kısmen kapatılan söz konusu yol, Karayolları 18. Bölge Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışma neticesinde temizlenerek, kontrollü olarak ulaşıma açıldı.

Heyelan nedeniyle kısmen kapanan Kars-Kağızman kara yolu ulaşıma açıldı

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Toprak Kayması, Kağızman, Kars, kar, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Heyelan nedeniyle kısmen kapanan Kars-Kağızman kara yolu ulaşıma açıldı - Son Dakika


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