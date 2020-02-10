Heyelan nedeniyle mahalle yolu ulaşıma kapandı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Heyelan nedeniyle mahalle yolu ulaşıma kapandı - Son Dakika

Heyelan nedeniyle mahalle yolu ulaşıma kapandı

6 saat önce

Ordu'nun Kabataş ilçesinde meydana gelen heyelanda kapanan mahalle yolunun açılması için çalışmalar sürüyor.

Ordu'nun Kabataş ilçesinde meydana gelen heyelanda kapanan mahalle yolunun açılması için çalışmalar sürüyor.

Alınan bilgiye göre, Şifa Suyu Mahallesi Köleli Küme Evleri mevkisinde heyelan nedeniyle mahallenin yolu ulaşıma kapandı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye Ordu Büyükşehir ile Kabataş Belediyesi ekipleri sevk edildi.

Yaklaşık bir dönüm alandaki heyelanın ardından yolun açılması için çalışmalar devam ediyor.

Kaymakam Muhammet Fatih Demirel ile Belediye Başkanı Yakup Yılmaz, heyelan bölgesine giderek çalışmalarla ilgili bilgi aldı.

Belediye Başkanı Yılmaz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, heyelanın, karların erimesinden dolayı meydana gelmiş olabileceğini söyledi.

Heyelan nedeniyle mahalle yolu ulaşıma kapandı

Kabataş, Ordu, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 10.02.2020 05:14 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Kendisini tutuklayan polisleri bıçaklayan Özgür Arduç: Bana bakmasaydı boğazına sokacaktım
Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında İdlib toplantısı yapıldı Merter'de İBB ile Güngören Belediyesi'ni karşı karşıya getiren büfe kaldırıldı ABD'den şehit haberleri sonrası Türkiye'ye başsağlığı mesajı: Türkiye'nin yanındayız

Son Dakika Haberleri
23:48 Genç şarkıcı Serel Yeleli, klip çekimini koronavirüs salgını sebebiyle iptal etti
23:11 Tamer Karadağlı ile yakalanan Iraz Yıldız, sosyal medyadaki fotoğraflarıyla dikkat çekiyor
21:43 Gökçen Paprika, cesur kıyafetiyle Merve Özbey'in düğününe damga vurdu
21:14 Engin Altan Düzyatan, farkındalık için çektiği belgeselde çöp topladı
20:48 Dilan Deniz Çiçek'ten çok konuşulan sosyal medya eleştrisi: Akıl sağlığına zarar verir

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.02.2020 23:58:36. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Heyelan nedeniyle mahalle yolu ulaşıma kapandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]