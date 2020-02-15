Heyelan nedeniyle tehlikeli bir durum söz konusu değil - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Heyelan nedeniyle tehlikeli bir durum söz konusu değil - Son Dakika

Heyelan nedeniyle tehlikeli bir durum söz konusu değil

6 saat önce

Ordu'nun Çamaş ilçesine bağlı merkez Örmeli Mahallesi'nde, akaryakıt istasyonu istinat duvarının çökmesiyle ilgili bölgede yetkililer çalışmalarına devam ediyor.

Heyelan nedeniyle tehlikeli bir durum söz konusu değil, System.String[]

Ordu'nun Çamaş ilçesine bağlı merkez Örmeli Mahallesi'nde, akaryakıt istasyonu istinat duvarının çökmesiyle ilgili bölgede yetkililer çalışmalarına devam ediyor.


Gazla ilgili Samsun ilinden gelen firmanın teknik sorumlusu Necdet Sarıkaya gerekli tedbirlerin alındığını ve herhangi bir tehlikeli durum olmadığını söyleyerek, "Burada çökmeden dolayı ekiplerimiz ve müteahhit firmamızı yönlendirdik. Yer altı hattında azot gazıyla süpürdü, temizledik. Tamamen LPG'den arındırdık. Yer altı hattı şu an kayma bölümünde halen durmakta. Gaz olmadığından LPG hattının borusu şu anda güvenli. Tank düzgün, kontrollü bir şekilde çöktü. Şu anda bir tehlike arz etmiyor. Tehlike olma ihtimaline karşı yine yarına kadar güvenlik önlemleri alacağız" diye konuştu.


AFAD ekipleri ve ilgili yetkililer bölgedeki incelemelerini sürdürürken, ilçe merkezine ulaşıma kapanan yolun iki saat içinde ulaşıma açılacağı belirtildi. Olay yerine yakın binalarda oturan vatandaşlar da tekrar evlerine dönerek rahat bir nefes aldılar. - ORDU

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Haber Yayın Tarihi: 15.02.2020 06:49 Kaynak: İHA
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